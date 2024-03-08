Gram altın tarihi zirvesini koruyor! 9 Mart canlı altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın fiyatı
Altın fiyatları son dakika değişimleri araştırılıyor. Altın fiyatları haftanın son işlem gününde de yükselişine devam ediyor. Ons değerinde ve dolar kurunda yaşanan hareketliliğe bağlı değer kazanan gram altın fiyatı bugün 2 bin 219 TL'den satılıyor. Ekonomi gündemini takip edenler için güncel altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın fiyatını haberimizde bir araya getirdik. İşte, 9 Mart 2024 Cumartesi Kapalıçarşı'dan canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...
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Altın fiyatları yükselişini bugün de sürdürüyor. Hafta boyunca rekor üstüne rekor kıran gram altın zirveden satılmaya devam ediyor. Tüm zamanların en yüksek seviyesinde bulunan altının gramı bugün 2 bin 219 liradan alıcı buluyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? İşte, 9 Mart 2024 Cumartesi günü anlık çeyrek, yarım, gram altın ile 22 ayar bilezik fiyatları...
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ALTIN FİYATLARI YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR!
Her gün yeni bir zirve gören gram altın dün kapanışı 2 bin 207 liradan yaptı. altının gram fiyatı 8 Mart Cuma gününe ise yeni bir rekor kırarak 2 bin 219 TL'den satılıyor. Dün kapanışta 3 bin 608 liradan alıcı bulan çeyrek altın ise bugün 3 bin 622 TL'den işlem görüyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.226,58
Satış: 2.226,91
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ONS ALTIN FİYATI
Alış: 2.160,52
Satış: 2.160,80
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.562,66
Satış: 3.641,27
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 14.250,64
Satış: 14.520,52
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.103,05
Satış: 7.282,53
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ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 14.250,64
Satış: 14.520,52
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ATA ALTINI FİYATI
Alış: 15.592,37
Satış: 16.005,90
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14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 1.261,09
Satış: 1.672,93
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22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 2.144,68
Satış: 2.269,97