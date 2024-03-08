ALTIN FİYATLARI YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR!

Her gün yeni bir zirve gören gram altın dün kapanışı 2 bin 207 liradan yaptı. altının gram fiyatı 8 Mart Cuma gününe ise yeni bir rekor kırarak 2 bin 219 TL'den satılıyor. Dün kapanışta 3 bin 608 liradan alıcı bulan çeyrek altın ise bugün 3 bin 622 TL'den işlem görüyor.