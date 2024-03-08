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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları son dakika: YENİ REKOR! 9 Mart 2024 Cumartesi canlı altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın ne kadar oldu? - Altın Haberleri

        Gram altın tarihi zirvesini koruyor! 9 Mart canlı altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın fiyatı

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        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.03.2024 - 00:30 Güncelleme: 09.03.2024 - 00:30
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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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