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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları son dakika düşüşte! 25 Nisan 2024 Perşembe anlık altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın kaç lira? - Altın Haberleri

        Altın fiyatları düşüşe geçti! Kapalıçarşı 25 Nisan 2024 canlı gram altın ve çeyrek altın fiyatı

        Altın fiyatları yeniden düşüşe geçti. İsrail'in İran'a yönelik saldırısı sonrası haftanın üçüncü işlem gününde güvenli liman varlıklardan altının ons fiyatı 2 bin 319 dolara geriledi. Orta Doğu'daki gerilim ve Fed'in faiz indirimlerine başlama zamanına ilişkin belirsizlik varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ederken gram altın fiyatı bugün saat 15.10 itibarıyla 2 bin 421 liradan alıcı buluyor. İşte, 25 Nisan 2024 Perşembe canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2024 - 07:20 Güncelleme: 25.04.2024 - 00:11
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