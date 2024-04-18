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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları son dakika canlı alış-satış tablosu: 18 Nisan 2024 anlık çeyrek altın ve gram altın fiyatı bugün ne kadar? - Altın Haberleri

        Altın fiyatlarında yükseliş rüzgarı! 18 Nisan Perşembe canlı altın fiyatları

        Altın fiyatları yükseliş tablosunu bugün de sürdürüyor. Gün içinde yüksek fiyat dalgalanmaları yaşayan altın fiyatları 18 Nisan Perşembe gününe yukarı yönlü hareketle başladı. ABD'de açıklanan veriler ve Powell'ın şahin sözle yönlendirmelerinin ardından yatırımcıların temkinli davrandığını söyleyen analistler, Orta Doğu'da yüksek seyreden gerilimin ise altının ons fiyatını desteklemeyi sürdürdüğünü aktardı. İşte, 18 Nisan 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.04.2024 - 07:38 Güncelleme: 18.04.2024 - 07:38
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