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        Haberler Ekonomi Altın Altın fiyatları son dakika: 24 Mart bugün canlı altın fiyatları ile gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? - Altın Haberleri

        Altında düşüş devam ediyor! 24 Mart 2024 altın fiyatları

        Son zamanlarda yükselen altında, ibre döndü ve altın fiyatları düşüşe geçti. Cuma günü 2 bin 236 TL'ye kadar gerileyen gram altında düşüş devam etti en son 2 bin 225 TL'yi gördü. Fed ve Merkez Bankası faiz kararları altın fiyatlarını olumsuz etkiledi. İşte, son gelişmelerin ardından 24 Mart canlı altın fiyatlarıyla gram altın ve çeyrek altın fiyatları...

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        Habertürk
        Giriş: 23.03.2024 - 07:46 Güncelleme: 23.03.2024 - 23:54
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