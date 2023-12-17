ALTIN FİYATLARI 17 ARALIK PAZAR... Altın fiyatları 17 Aralık Pazar yani bugün güne yatay seyirde başladı. Gün içerisinde altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merak içerisinde "Bugün altın fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 17 Aralık alış - satış tablosu...