Altın fiyatları son dakika canlı rakamlar! 7 Nisan 2024 Bugün ata, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları son dakika hareketliliği yakından takip ediliyor. Altın alım satımı yapmak isteyenler altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL sorusuna yanıt arıyor. Canlı altın piyasasında ons altın dün saat 18:30 itibariyle 2,325 dolardan işlem gördü. Bir önceki güne göre değişim oranı %1.51 olmuştu. Altının gram fiyatı, bugüne ise yükselişle başlayarak 2 bin 440 lira seviyesinde işlem görüyor. İşte, 7 Nisan 2024 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları tablosu
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Son dakika altın fiyatları anlık olarak hareketleniyor. Hafta sonu altın piyasası yakından takip ediliyor. Bugün ata altın alış 15,986 TL, yarım altın 7,648 TL iken altının ons fiyatı satışta 2,330 liradan işlem görüyor. Peki gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte, anlık ve canlı altın tablosu ile 7 Nisan Pazar altın fiyatları...
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GRAM ALTIN ZİRVEYİ KORUYOR!
Haftanın altıncı gününde gram altın 2 bin 440 TL seviyesinde alıcı buluyor. Dün 3 bin 774 TL olan çeyrek altın ise bugün 3.836 liradan alıcı buluyor.
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ALTINDA SON DURUM
Fed Başkanı Jerome Powell, para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve faizlerin bir süre daha indirilmeyeceğini açıkladı.
Powell, "Enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru ineceğine dair güvenimiz artana kadar politika faizimizi düşürmenin uygun olacağını öngörmüyoruz. Ekonominin gücü ve enflasyonda şu ana kadar kaydedilen ilerleme göz önüne alındığında, gelen verilerin politika kararlarımıza yön vermesine izin verecek zamanımız var" diye konuştu.
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ATA ALTINI FİYATI
Alış: 15,986,23
Satış: 16,410,29
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.440,16
Satış: 2.470,67
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.648,64
Satış: 7.842,81
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14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 1.306,49
Satış: 1.735,94
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ONS ALTIN FİYATI
Alış: 2.328,79
Satış: 2.330,71
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22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 2.218,55
Satış: 2.362,14
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.836,31
Satış: 3.921,41
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 15.345,23
Satış: 15.637,65