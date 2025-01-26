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        Haberler Bilgi Ekonomi ALTIN FİYATLARI 26 OCAK 2025 ALIŞ-SATIŞ RAKAMLARI || Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatlarında son durum! Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları 26 Ocak 2025 alış-satış tablosu, bugün düğün ve nişan gibi organizasyonlarda takı takacaklar tarafından araştırılıyor. Haftayı rekor yükselişle kapatan altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Alınan verilere göre, gram altın 3 bin 178 lira, çeyrek altın ise 5 bin 197 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, Cumhuriyet altını, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte 26 Ocak 2025 güncel altın fiyatları alış-satış rakamları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2025 - 07:44 Güncelleme: 26.01.2025 - 10:14
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