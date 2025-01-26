Altın fiyatlarında son durum! Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları 26 Ocak 2025 alış-satış tablosu, bugün düğün ve nişan gibi organizasyonlarda takı takacaklar tarafından araştırılıyor. Haftayı rekor yükselişle kapatan altın fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Alınan verilere göre, gram altın 3 bin 178 lira, çeyrek altın ise 5 bin 197 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, Cumhuriyet altını, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte 26 Ocak 2025 güncel altın fiyatları alış-satış rakamları...
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Altın fiyatları 26 Ocak Pazar günü verileri gün en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. En çok tercih edilen yatırım aracı olan altın, haftayı rekor yükselişle kapattı. Güncel verilere göre; gram altın 3 bin 178 liradan, çeyrek altın 5 bin 197 liradan, ons altın 2 bin 771 liradan işlem görüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 26 Ocak 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu…
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ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!
26 Ocak 2025 Pazar günü gram altın 3 bin 178 liradan, çeyrek altın 5 bin 197 liradan, ons altın 2 bin 771 liradan işlem görüyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.178,46
Satış: 3.178,91
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.769,27
Satış: 2.771,90
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 5.085,54
Satış: 5.197,52
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 20.342,16
Satış: 20.726,49
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 20.639,00
Satış: 20.781,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 10.139,29
Satış: 10.395,04
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 20.342,16
Satış: 20.726,49
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 20.985,76
Satış: 21.512,65
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.718,12
Satış: 2.571,98
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.887,45
Satış: 3.043,28
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 51.280,00
Alış: 51.850,00
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