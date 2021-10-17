ALTIN FİYATLARI 17 Ekim Pazar günü piyasalar alar kapalı olduğu için bir önceki kapanış rakamları olan Cuma gün ki kapanış değerleri üzerinden işlem görüyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte güncel altın fiyatları 17 Ekim tablosu...