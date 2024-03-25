Alişan, eşinin yaş gününü kutladı

Eşinin hayatında olmasından dolayı hissettiği mutluluğu dile getiren Alişan; "Birlikte kutladığımız 7'nci doğum günü olacak. Hayatta yapacağımız seçimler hep önemlidir ama en önemlisi eş seçimi ve ben bu konuda çok şanslıyım. Senin gibi bir eşe sahip olduğum için, huzur verdiği için, iki tane melek verdiği için önce Allah’a sonra sana teşekkür ederim aşkım. Sağlıkla ve sevgiyle bir ömür inşallah. Hep birlikte nice yaşların olsun seni seviyorum. Doğum günün kutlu olsun aşkım."

Fotoğraflar: Instagram