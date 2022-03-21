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Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamaya göre, ana montaj işlemlerine başlanan ASBH, ünitenin ana ekipmanı olan reaktör, buhar jeneratörleri ve ana sirkülasyon pompalarını birbirine bağlayarak NGS'nin birinci çevrimini oluşturuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, ana sirkülasyon boru hattındaki kaynak işleminin, bir güç ünitesinin yapımındaki kilit aşamalardan biri olduğunu belirtti.

Çalışmanın aşamaları hakkında bilgi veren Zoteeva, "Bir nükleer güç santralinin reaktörü insan kalbine benzetilirse, ana sirkülasyon boru hattı bu kalpten çıkan aort ana damarıdır. Nükleer santralin çalışması sırasında, içinde bulunan su sürekli olarak 330 derece sıcaklıkta dolaşır. Bu tür yüklere sadece 70 milimetre kalınlığına sahip özel borular dayanabilir. Bu nedenle boru hattının kaynağı, en sıkı denetimlere tabi olan karmaşık ve yüksek teknoloji gerektiren bir işlemdir." ifadesini kullandı.

Zoteeva, sürecin aşamalarının kontrol edildiğini işaret ederek, "Kaynak işleminin tamamlanması, borulardan açık reaktöre geçiş için başlangıç noktası olacak. Bu aşamada, boru hatlarının geçiş kabiliyetini kontrol edeceğiz, kurulum sonrası temizliklerini yapacağız ve ekipmanın faaliyete geçme aşaması için hazır olduğundan emin olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Akkuyu NGS'nin ana yüklenicisi olan TITAN2 IC IÇTAŞ AŞ ortak girişiminin program direktörü Aleksey Mezhiritsky de kaynak işlerinin kalitesinin kapsamlı şekilde kontrol edileceğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"ASBH kaynak bağlantılarına çok sıkı denetim uygulanır ve bunların uygulanması maksimum güvenlik seviyesinde yapılır. Kaynak kalite kontrolü birkaç aşamada gerçekleşir ve kabul edilen norm ve standartlara göre bağımsız kontrol yöntemlerini içerir. Kalite kontrol hizmeti, parçaların belirlenen standartları karşıladığından emin olmak için hazırlanan her bir parçanın kabulünü gerçekleştirir. Kaynak işlemi sırasında uzmanlar, görsel, ölçüm, radyografik, geçirmezlik ve ultrasonik olmak üzere tüm işlemlerin adım adım kontrolünü yapar. Kalite kontrol personeli, en yüksek nitelik taleplerini karşılamalıdır. Sıkı sertifikasyon testlerini geçtikten sonra sadece profesyonellerin bu tür işleri yapmasına izin verilir."

- "Boru hattının ömrünün en az 60 yıl olmasını sağlıyor"

Açıklamada, montaj işlemleriyle ilgili şu bilgilere de yer verildi:

"Ana sirkülasyon boru hattının montajı, sadece boruların montajını ve kaynağını değil, aynı zamanda bağlantıların yüksek sıcaklıkta işlenmesini de içeriyor. Ardından boru hattının içinden bu kısma özel bir yüzey kaplaması uygulanıyor. Bu uygulama, boru hattının oksitlenmesini önlemesinin yanı sıra kaynak bağlantılarının gücünü artırıp boru hattının ömrünün de en az 60 yıl olmasını sağlıyor.

Kurulum işlemi sırasında, uzmanlar 28 boru hattının bağlantısını kaynaklayıp, yaklaşık 260 tonluk boru ve metal yapıyı monte ediyor. Bunun yanında kaynak bağlantılarının kalite kontrolü de sağlanıyor. Uzunluğu 160 metre olan ve özel çelikten imal edilen ASBH borusunun kalınlığı 7 santimetreyi buluyor. NGS'nin çalışması sırasında, 160 atmosfer basınçla 330 santigrat dereceye kadar soğutma sıvısı ASBH'de dolaşabiliyor.

Reaktörde üretilen termal enerji, buhar jeneratörünün ısı değişim boruları vasıtasıyla birinci çevrimden ikinciye aktarılıyor ve doymuş buhar burada elde ediliyor. Doymuş buhar, buhar boru hattına girerek elektrik üreten jeneratörü harekete geçiriyor."