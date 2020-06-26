Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) birinci üniteyi 2023'te devreye almayı hedeflediklerini belirterek, "İkinci üniteyle ilgili olarak da bir bilgiyi paylaşmak istiyorum, temeli atıldı. Birinci ünite devreye girer girmez inşallah takip eden bir yıl içinde de ikinci üniteyi devreye almayı planlıyoruz." dedi.
Dönmez, santrale yaptığı ziyarette Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Anastasia Zoteeva ile inşaat çalışmalarını inceledi.
Gezinin ardından gazetecilere açıklama yapan Dönmez, Türkiye'nin 50 yıllık hayalinin gerçekleştirilmesi için 2018'de Akkuyu NGS'nin temelinin atıldığını söyledi.
Dönmez, sahadaki gelişmeleri yerinde incelemek istediklerini ifade ederek, "Bugün önemli aşamalardan birini de görme imkanı bulduk. Büyük bir vinç yardımıyla, 'ekstra güvenlik kabini' olarak adlandırılan kabinin zarfını yerleştirme işlemi başlayacak. Yaklaşık 300 tonluk son derece kritik bir malzeme. Başından beri söylüyoruz, Türkiye'de yapılan nükleer güç santrali şu anda dünyadaki en güçlü, güvenlik tarafı en kuvvetli nükleer güç santrallerinden, projelerinden bir tanesi." diye konuştu.
Projede emeği geçenlere teşekkür eden Dönmez, "Akkuyu NGS'de hedefimiz, birinci üniteyi 2023'te, Cumhuriyetimizin 100. yılında devreye almak. İkinci üniteyle ilgili olarak da bir bilgiyi paylaşmak istiyorum, temeli atıldı. Birinci ünite devreye girer girmez inşallah takip eden bir yıl içinde de ikinci üniteyi devreye almayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.
Bakan Dönmez, sahada yaklaşık 6 bin 700 kişinin çalıştığını belirterek şunları kaydetti:
"Sahada çalışanların hemen hemen yüzde 90'ı Türk vatandaşı, Türk mühendisi. Bazı uzmanlık gerektiren, kritik işleri yapan Rusya'dan ve dünyanın farklı ülkelerinden uzmanlar burada bulunuyor. Dört ünitenin de inşaatına başladığımızda burada sahada 15-16 bin civarında insanımız çalışacak. İşletme döneminde ise yaklaşık 3 bin kişiyle işletiyor olacağız. Burada sadece mühendisler çalışmayacak. Ara eleman dediğimiz teknisyenler ve teknikerler de çalışacak. O elemanların burada yetiştirilmesi, buradaki meslek liselerinde eğitimlerini alması için uzunca bir süredir yürüttüğümüz bir çalışma, hazırlık vardı. Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol yaptık. Özellikle Mersin'de ve içinde bulunduğumuz Gülnar ilçesi dahil olmak üzere buradaki meslek liselerinde nükleer eğitimi ilave edecek bir müfredat değişikliğine gidiyoruz."
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