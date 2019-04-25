Arslan, 7. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, dünyanın birçok ülkesinde akıllı sistemlerin yaygınlaştığını söyledi.

Akıllı şebeke yatırımlarının son 3 yılda yüzde 12 arttığına dikkati çeken Arslan, "Önümüzdeki 10 yılda akıllı şebekeler ve sistemler özelinde, enerji piyasasında 250 milyar dolar civarında yatırım yapılacağı tahmin ediliyor. Söz konusu yatırımın yüzde 15-20'lik kısmının elektrik ve gaz dağıtım şebekesi özelinde yapılacağı öngörülüyor. Dünya genelinde yaklaşık 1 milyar adet akıllı sayaç yer alıyor." diye konuştu.

Arslan, Türkiye'de ise 59 milyon civarında elektrik ve gaz sayacı bulunduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"AB ülkeleri dönüşüm maliyetlerini esas aldığımızda Türkiye'nin toplam dönüşüm maliyetinin 7-8 milyar avro civarında olacağı tahmin ediliyor. Akıllı şebekelerle yüzde 5 civarında bir tasarrufla elektrikte 5 milyar, gazda ise 1 milyar lira seviyesinde tasarruf sağlanabilir. Yapılacak yatırım miktarı göz önünde bulundurulduğunda, 10 yıl gibi bir sürede yatırım miktarının amorti edileceğini söyleyebiliriz."