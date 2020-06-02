Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

EPDK Tarifeler Daire Başkanlığı’nın, akaryakıt dağıtım şirketlerine marjlarla ilgili gönderdiği yazı ortaya çıktı. Yazıya göre, İstanbul Avrupa Yakası dağıtıcı ve bayi marjları geçmiş dönemlere göre makul olmayacak biçimde arttı.

Yazıda, ülke geneli marj toplamı ortalamasının İstanbul Avrupa yakası marjlarının da ötesinde makul olmayacak şekilde arttığı kaydedilerek, “Örneğin 2020 mayıs ayı itibarıyla il tavan fiyatları ortalamalarının 2017 başındaki İstanbul Avrupa Yakası fiyatlarından litrede 15-20 kuruş arasında fazla olduğu görülmektedir” denildi.

Katkılı ürünlerde marjların, katkılı olmayanlara göre belirgin bir artış gösterdiği kaydedilen yazıda, “Katkılı ürünler İstanbul Avrupa Yakasında litrede 5 kuruş, diğer illerde de 7 kuruş gibi bir seviyelere ulaşmıştır” ifadesi kullanıldı.

Yazıda, “Yukarıda yer verilen makul olmayan sapmaların tamamında sektörün büyük kısmının benzer eğilimler gösterdiği, hatta eğilimlerin yönünün ve ivmesinin dahi benzerlikler arz ettiği görülmektedir” denildi.

Yazıda, marjların makul seviyeye ivedilikle çekilmesi, aksi takdirde gerekli işlemlerin başlatılacağı uyarısında bulunuldu.

MARJ NEDİR?

Akaryakıt bayi ve dağıtım şirketleri, sattıkları her birim akaryakıttan pay alıyor. Buna kar payı ya da marj adı veriliyor. Bu pay, halen benzinde 89 kuruş, motorinde 88 kuruş düzeyinde bulunuyor.