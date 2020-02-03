03 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çin’de ortaya çıkan ölümcül koronavirüsü, uluslar arası piyasalarda dalgalanmalara yol açtı. Bu dalgalanma gerek petrol gerekse de akaryakıt sektöründe yoğun biçimde kendini gösterdi. Ocak ayı başında 70 doları gören Brent petrol, geçen hafta içinde 56 dolar düzeyine kadar geriledi.
BİR AŞAĞI BİR YUKARI
Akaryakıtta da yoğun bir fiyat oynaklığı görüldü. 27 Ocak pazartesi günü (tonu) benzin 564, motorin 541 dolarla haftaya başladı. Salı günü fiyatlar düştü. Benzin 546, motorin 519 dolara geriledi.
Çarşamba günü rüzgar tersine esti. Benzin 563, motorin 531 dolara çıktı. Perşembe benzinle motorin ayrıştı. Benzinin tonu 567 dolara çıktı ve 12 kuruşluk zam ihtiyacı oluştu. Motorin, 530 dolara indi.
Cuma günü benzinin tonu 556 dolara, motorinin de 516 dolara indi. Benzin, bu haftaya 557, motorin de 509 dolarla başladı.
TAM ZAM SINIRINDA
Uluslar arası ürün fiyatı ve dolar kuru dikkate alındığında benzin, iç piyasada pompa fiyatlarında dikkate alınan “zam sınırı”nda bulunuyor. Peki, zam yapılır mı? Hükümet, verilere bakacak ve bir değerlendirme yapacak. Buna göre bu gece ya benzine 8 kuruş zam yapacak ya da mevcut pompa fiyatları korunacak. Artış olup olmayacağı akşam saatlerinde belli olacak.
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