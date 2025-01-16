Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilikler benzin ve motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansımaya devam ediyor.

Motorinin litre fiyatına 1 lira 46 kuruş artış yapıldı. Buna göre, Motorinin litresi İstanbul Avrupa yakasında 47.24 TL, Ankara'da 47.90 TL, İzmir'de ise 48.30 TL'den satılıyor.

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Benzinde ise fiyat değişikliği olmadı. Benzinin litresi İstanbul Avrupa yakasında 45.32 TL, Ankara'da 45.82 TL, İzmir'de 46.19 TL.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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