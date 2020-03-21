Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

2018 yılının mayıs ayında jeopolitik risklerin getirdiği zam baskısına karşı akaryakıtta “eşel mobil” sistemine geçildi. Gerek motorin, gerekse de benzinde oluşan zam ihtiyacı, Özel Tüketim Vergisi’nden ( ÖTV) düşüldü. Böylece, pompa satış fiyatları sabit tutuldu; zamlar doğrudan vatandaşa yansıtılmadı. Buna karşılık devletin, akaryakıttan elde ettiği vergi gelirleri azaldı. Bu uygulama, uzun bir süre devam etti.

İKİNCİ UYGULAMA

Hükümet, akaryakıtla ilgili önemli bir adım daha attı. Daha önce akaryakıtta zam ihtiyacı doğduğunda beklenmiyor, pompa satış fiyatlarına artış hemen yansıtılıyordu.

Yeni uygulama ne getirdi? Hükümet, zam ihtiyacını ÖTV’den karşılanmamasına, pompa satış fiyatlarına yansıtılmasına karar verdi. Bu durumda (izleyen haftanın) pazartesiyi salıya bağlayan gece yarısı zamlar yapıldı. İndirimler, pompa fiyatlarına oluştuğu gün yansıtıldı. 2 yıla yakın süredir bu uygulama devam ediyordu.

BİTTİ Mİ?

Gece yarısı bir sürpriz yaşandı. Motorine 11 kuruş, benzine 4 kuruş zam yapıldı. Bu zamlar sektörde, ayladır devam eden uygulamanın sona erdiği mesajı olarak algılandı.

Sektör kaynakları, “Gece gelen zamlar bizim için de sürpriz oldu. Uygulamanın bittiği yönünde algılanabilir. Ama kesin bir sonucu ulaşmak için bir sonraki zamda alınacak tutumu da beklemek gerekir” dedi.