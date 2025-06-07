AJet'ten Türkiye ile İskandinavya arasında yeni köprü

Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığının sonuç vermesiyle birlikte, İsveç ile Türkiye arasındaki ilişkilerde olumlu gelişmeler yaşanıyor. İsveç hükümetinin terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye yönelik aldığı tedbirler ile birlikte siyasi normalleşme ve iş birliği arttı.

AJet'in İstanbul-Stokholm hattı da bu yeni iklimin somut bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Bu hat, uzun yıllar Türkiye'ye dönemeyen gurbetçiler için bir dönüş yolu olacak.

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TURİZM ROTASI

NATO üyeliğiyle jeopolitik önemi artan İsveç, tarihi yapıları, eşsiz doğası ve "beyaz geceleri" ile turizm açısından da ilgi çekici bir rota. Stokholm, doğa ve kültürün iç içe geçtiği, güvenli, modern ve erişilebilir bir destinasyon olarak öne çıkıyor. Yeni hatla turizm için de yeni bir rota açılmış olacak.

AJet, İstanbul'dan Stokholm'e haftanın her günü karşılıklı seferler düzenleyerek yoğun trafiği karşılamayı hedefliyor. Avrupa'dan gelen yolcular, İstanbul üzerinden transit uçuşlarla Suriye, Irak, İran, Azerbaycan gibi bölge ülkelerine kesintisiz şekilde ulaşabilecek.

Türk Hava Yolları'nın bir dönüşüm projesi olarak AnadoluJet'ten evrilen AJet, 2024 yılında ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Şirket, 92 uçaklık filosunu 2028'de 150'ye, 2033'te 208'e çıkarmayı hedefliyor. 2024'te 20 milyon yolcu taşıyan AJet, 2025'te bu sayıyı 23 milyonun üzerine çıkarmayı planlıyor. Özellikle Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya'ya odaklanan AJet, 34 ülke ve 100 noktaya uçuş yapıyor. Şirket, Eurocontrol bölgesinin üzerinde "zamanında kalkış performansı" ile operasyonel verimlilikte üst seviyede yer alıyor. AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, 2027'de dünyanın en genç uçak filosuna sahip olmayı hedeflediklerini ve Temmuz itibarıyla uçaklarda tamamen yerli üretim koltuk kullanımına geçileceğini açıkladı. Ayrıca, yapay zekâ destekli dijitalleşme hamleleriyle operasyonel süreçlerin ve yolcu deneyiminin iyileştirildiğini belirtti. 2026 yılında Avrupa ağırlıklı olmak üzere 7 yeni ülkede 15 yeni dış hat açılması planlanıyor.