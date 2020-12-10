Airpods Max kulaklık fiyatı ve özellikleri Apple severler tarafından merak konusu oldu. İşte Airpods Max hakkında merak edilenler...
AIRPODS MAX KULAKLIK FİYATI
AirPods Max 5 bin 699 TL fiyat etiketi ile 15 Aralık'ta Türkiye'de satışa sunulacak.
AIRPODS MAX KULAKLIK ÖZELLİKLERİ
Uzay grisi, gümüş, yeşil, gök mavisi ve pembe renk seçenekleri ile gelen model 20 saat dinleme, film izleme ve konuşma süresi sunuyor. Ürün aynı zamanda Aktif Gürültü Engelleme ile Şeffaf Mod arasında geçiş gibi özelliklere de sahip.
AirPods Max'te bulunan takip özelliği sayesinde kullanıcılar kulaklığı taktığında medyan otomatik olarak oynatılıyor, çıkardığında ise yine otomatik olarak duraklatılıyor.
Kulaklığın iOS, iPadOS, watchOS, macOS ve tvOS sürümleri ile uyumlu olduğunu belirten Apple, AirPods Max'i Apple dışındaki cihazlarda kullanılması durumunda tüm özelliklerden faydalanılamayacağını belirtiyor.
Apple geçtiğimiz aylarda tanıttığı iPhone SE modelini ülkemizde 5 bin 299 TL fiyat etiketi ile satıyor. Bu durumda dün tanıtılan kulaklık yeni iPhone modelinden daha pahalı bir fiyata satışa sunuldu.
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