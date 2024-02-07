Her ay olduğu gibi Şubat ayında da ihtiyaç sahibi ailelere sunulan aile destek paketi ödemeleri yapılacak. Bu programın şartlarını karşılayan aileler başvurularını e devlet üzerinden gerçekleştirdikten sonra uygun bulunmaları halinde 12 ay boyunca ödeme alabilecekler. Başvurmak isteyenler "Aile Destek ödemesinde zam var mı, ne kadar arttı?" ve "Şubat ayında Aile Destek Paketi ödemeleri ne zaman yapılacak?" gibi soruları merak ediyor. İşte, Aile Destek Paketi ödemelerine dair tüm soruların yanıtları...