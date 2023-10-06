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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama "AI yearbook 90'lar" akımı giderek büyüyor: Yeni yapay zeka uygulaması "EPIK" nasıl kullanılır, nereden indirilir, ücretli mi? - Teknoloji Haberleri

        "AI yearbook 90'lar" akımı giderek büyüyor: Yeni yapay zeka uygulaması "EPIK" nasıl kullanılır?

        "AI yearbook" ismi verilen yeni 90'lar akımı sosyal medyada viral olmaya devam ediyor. EPIK isimli yapay zeka uygulamasıyla oluşturulan fotoğraflar lisede eğer popüler olsaydınız nasıl görüneceğinizi gösteriyor. Peki "AI yearbook" akımı nasıl yapılır ve "EPIK" uygulaması nasıl kullanılır? İşte detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2023 - 10:27 Güncelleme: 06.10.2023 - 10:27
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        • 1

          Sosyal medya trendlerinde viral olan yeni "AI yearbook" fotoğraf akımı, "EPIK" yapay zeka uygulaması tarafından oluşturuluyor. Kullanıcılar yapay zeka uygulaması ile 90'lı yıllarda lise yıllığında yer alıyormuş gibi görünüyorlar.

        • 2

          Ünlüler dahi birçok kullanıcı tarafından benimsenen yeni akım X'de (Twitter) "AI yearbook" etiketiyle paylaşıyor. Uygulamanın tam adı "EPIK - AI Photo Editor". Hem Android cihazlarda hem de iOS cihazlarda kullanılabiliyor.

        • 3

          EPIK UYGULAMASI NASIL KULLANILIR?

          Epık uygulamasını cihazınıza indirdikten sonra şu adımları izleyebilirsiniz:

          - "AI Yıllığı" seçeneğini seçin.

          - Kendinize ait 8-12 adet uygun boyutta selfie yükleyin.

          - Cinsiyetinizi seçin.

          - Ödeme seçeneği belirleyin.

          - "Yıllık Resimleri Oluştur'u seçin.

        • 4

          EPIK (AI YEARBOOK) UYGULAMASI ÜCRETİ NE KADAR?

          Yapay zeka 90'lar uygulamasının standart ücreti 129,99 TL, Express ücreti ise 199,99 TL.

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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