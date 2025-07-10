"AI in Finance Awards 2025 - Finansta Yapay Zeka Ödülleri 2025” kapsamında dört büyük ödül

Akbank, finans dünyasının saygın yayınlarından Global Finance tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen “AI in Finance Awards 2025 - Finansta Yapay Zeka Ödülleri 2025” kapsamında dört büyük ödüle layık görüldü.

Yapay Zeka çözümleriyle “Yapay Zekada Türkiye’nin ve Batı Avrupa’nın En İyi Bankası”, “Akbank LLM” ile “Ödeme İşlem Yönetiminde Türkiye’nin ve Batı Avrupa’nın En İyi Bankası” ödüllerini kazanarak uluslararası bir başarıya imza attı.

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“SORUMLU YAPAY ZEKA MANİFESTOMUZ IŞIĞINDA ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ”

Konuya ilişkin yaptığı açıklamada Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, “Başarılarımızın temelinde, 2017’den bu yana sürdürdüğümüz kararlı ve vizyoner yapay zeka çalışmalarımız yer alıyor. Her adımımızda yapay zeka destekli bankacılığın Türkiye’deki en güvenilir adresi olma hedefimizle ilerledik. Çalışmalarımızın Global Finance gibi saygın bir uluslararası yayın tarafından dört ayrı ödülle taçlandırılmasının yapay zekadaki gücümüzü ve güvenirliğimizi vurguladığına ve ne kadar doğru bir yolda ilerlediğimizi gösterdiğine inanıyoruz. Sorumlu Yapay Zekâ Manifestomuzda duyurduğumuz gibi; toplumsal fayda & sürdürülebilirlik, kapsayıcılık, şeffaflık, hesap verilebilirlik, dayanıklılık ve veri gizliliğinde oluşan ilkelerimiz ışığında çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi.

“BÜTÜNCÜL YAPAY ZEKA ANLAYIŞIMIZ FARK YARATIYOR” Gür açıklamasına, “Yapay zekada hem Türkiye’nin hem de Batı Avrupa’nın En İyi Bankası seçilmemizin arkasında, müşterilerimizle tüm temas noktalarımızda sunduğumuz yapay zeka çözümlerimiz yer alıyor. Mobil uygulamamızdan çağrı merkezimize kadar her noktayı aynı seviyede geliştiriyor, akıllı ve kişiselleştirilmiş bir müşteri deneyimi sunuyoruz. Bütüncül yapay zeka anlayışımızla müşteri deneyiminin merkezine geleceğin teknolojilerini koyuyoruz” diyerek devam etti. “AKBANK LLM İLE ÖDEME İŞLEMLERİNDE HIZ, DOĞRULUK VE VERİMLİLİK” “Ödeme işlem yönetimindeki başarılarımızı ise Akbank LLM büyük dil modeli tabanlı çözümlerimizle kazandık. Akbank’ın bankacılığa özel uyarladığı açık kaynaklı büyük dil modeli, ödeme işlemlerinde hız, doğruluk ve verimliliği bir araya getirerek müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşıyor. Bu da bizi sadece Türkiye’de değil, Batı Avrupa’da da bir referans noktası haline getiriyor. Yapay zeka devrimine en erken hazırlanan bankalardan biri olarak müşterilerimize geleceğin bankacılığını bugünden sunmaya devam edeceğiz.”