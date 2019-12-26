26 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
AGİ ne kadar olacak? Sorusu milyonlarca çalışanlar tarafından merak ediliyor. AGİ çalışana bakmakla yükümlü olduğu kişilere göre değişiklik gösteriyor. AGİ ne kadar olacak? Bekar, evli, evli ve çocuklu kişiler için 2020 AGİ ücreti ne olacak? İşte son tahminler...
ASGARİ ÜCRET NE KADAR? 2020
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'un uzun görüşmelerinin ardından 2019'un son günlerinde 2020 yılında geçerli olacak asgari ücret miktarı belirlenecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Asgari ücreti ve AGİ zammını açıklayacak.
2020 AGİ NE KADAR OLACAK?
Asgari ücretteki artış, işçi ve memur tüm çalışanların gelecek yıl alacağı asgari geçim indirimini (AGİ) de etkileyecek. 2019 yılında en düşük AGİ tutarı 191.88 TL oldu. En düşük AGİ tutarı yüzde 15 artışta 220.66 TL’ye, yüzde 20 artışta 230.25 TL’ye, yüzde 25 artışta da 239.85 TL’ye çıkacak.
Evli, eşi çalışmayan ve 3 çocuklu ile eşi çalışan 5 çocuklu çalışanlara ödenmekte olan en yüksek AGİ tutarı 2019 yılında 326.20 TL oldu. En yüksek AGİ tutarı, asgari ücretteki yüzde 15 artışta 375.13 TL’ye, yüzde 20 artışta 391.44 TL’ye, yüzde 25 artışta ise 407.75 TL’ye yükselecek.
2019 AGİ ÜCRET TABLOSU
Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 2019 Hesaplama
|Medeni Durum
|Aylık Tutar
|Bekar
|191,88 TL
|Evli eşi çalışmayan
|230,26 TL
|Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu
|259,04 TL
|Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu
|287,82 TL
|Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu
|326,20 TL
|Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu
|326,20 TL
|Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu
|326,20 TL
|Evli eşi çalışan
|191,88 TL
|Evli eşi çalışan 1 çocuklu
|220,66 TL
|Evli eşi çalışan 2 çocuklu
|249,44 TL
|Evli eşi çalışan 3 çocuklu
|287,82 TL
|Evli eşi çalışan 4 çocuklu
|307,01 TL
|Evli eşi çalışan 5 çocuklu
|326,20 TL
AGİ NEDİR?
2007’den önce vergi iade zarfları vardı. Tüm çalışanlar yıl boyu alışverişlerinde topladıkları fiş ve faturaları zarfa yazıp işyerlerine verip vergi iadesi alıyorlardı. 2007’den itibaren vergi iadesi kaldırılarak yerine AGİ uygulaması geldi. İşverenler, çalışanların ücretleri üzerinden hesapladıkları vergiyi, AGİ kadar daha az ödüyorlar vergi dairesine. Hesaplanan AGİ’yi de çalışana net ücretlerine ilaveten ödüyorlar. AGİ’nin hesabı ise asgari ücret üzerinden yapılıyor. AGİ’den kaynaklı çalışana ödenecek yıllık tutar; yıllık asgari ücretin yarısına yüzde 15 oranı uygulanarak bulunuyor (GVK Md. 32).
AGİ NASIL HESAPLANIR?
AGİ mevcut yılın asgari ücret ödemelerine göre belirlenir. Yılın ilk 6 ayı için asgari ücretin ne kadar olacağı belli olduktan sonra yıllık toplam da hesaplanır ve bu tutar AGİ indirim oranı ile çarpılır. Elde edilen tutar en düşük gelir vergisi oranı (%15) ile çarpılarak bulunan değer 12’ye bölünür ve böylece aylık AGİ miktarı hesaplanmış olur.
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