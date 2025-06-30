Afrika'ya tarihi destek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu kapsamında Afrika kıtasını Türkiye üzerinden Kalkınma Yolu ve Orta Koridor’a bağlayacak anlaşmaya imza attıklarını açıkladı. Bakan Uraloğlu, Forum kapsamında 29 Haziran 2025 tarihinde düzenlenen “Afrika ile Küresel Transit Koridorlarının Türkiye Üzerinden Bağlantısallığının Geliştirilmesi” başlıklı özel bir oturum gerçekleştirdiklerini söyledi. Bakan Uraloğlu, oturuma Burkina Faso, Kongo Cumhuriyeti, Cibuti, Etiyopya, Gana, Gine, Fas, Somali, Moritanya ve Liberya bakanları, Namibya Bakanlık Müsteşar Yardımcısı ile Fil Dişi Sahili ve Mısır’ın Ankara Büyükelçilik temsilcilerinin katıldığını belirtti.

7 AFRİKA ÜLKESİYLE İŞBİRLİĞİ MUTABAKAT ZAPTI

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Oturum kapsamında Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında, bölgeselin yanı sıra küresel taşımacılık bağlantılarına yapılabilecek projeler ve olası işbirliklerinin değerlendirildiğine dikkati çeken Uraloğlu, “Oturumun ardından Moritanya, Somali, Kongo Cumhuriyeti, Cibuti, Liberya, Gine ve Gana olmak üzere 7 Afrika ülkesiyle Ulaştırma Bağlantısallığının Güçlendirilmesi Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı’nı imzaladık. Bu mutabakat zaptıyla, Afrika limanları ile Türkiye limanları arasında doğrudan bağlantılar kuracağız.” ifadelerini kullandı.

AFRİKA AVRUPA’YA UZANAN TİCARET AKIŞINA DOĞRUDAN DAHİL OLACAK Söz konusu Mutabakat Zaptı sayesinde, Afrika kıtasının Basra Körfezi üzerinden Kalkınma Yolu’na, Türkiye üzerinden de Orta Koridor’a entegre edileceğini kaydeden Uraloğlu, “Kıtanın dünya ticaret koridorlarına kesintisiz erişimini sağlayacağız. Bu bağlantılar sayesinde Afrika, Asya pazarlarına, oradan da Avrupa’ya uzanan ticaret akışına doğrudan dahil olacak” dedi.