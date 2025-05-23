Adana, Osmaniye ve Hatay’da petrol arama ruhsatı
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Adana, Osmaniye ve Hatay'da bulunan kara sahaları için petrol arama ruhsatı verildi
Giriş: 23.05.2025 - 09:23 Güncelleme: 23.05.2025 - 09:23
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, TPAO'nun Adana, Osmaniye ve Hatay’ı kapsayan " AR/ARR/K/O36-a1,a2,a3" pafta numaralı, 25 bin 457 hektar yüz ölçümüne sahip sahası için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.
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