Stat: Adana 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Turgut Doman, Cemal Bingül, Baran Eraslan

AdanaDemirspor: Muhammed Şengezer, Tarık Çamdal, Semih Güler, Rassoul, Tayyip Talha Sanuç, Erkan Zengin, Sinan Kurt (Dk. 71 Pa Dibba),Volkan Şen (Dk. 79 Kosecki),Traore, Hasan Kılıç (Dk. 78 Berk Yıldız),Mehmet Akyüz

Hatayspor: Akın Alkan, Yusuf Abdioğlu, Sadi Karaduman, Mesut Çaytemel, Popov, Caner Hüseyin Bağ, Selim Ilgaz (Dk. 61 Quali),Gökhan Karadeniz (Dk. 74 Alican Özfesli),Kubilay Sönmez, Mirkan Aydın, Aabid (Dk. 90 Soner Örnek)

Goller: Dk. 69 Gökhan Karadeniz (Hatayspor),Dk. 85 Mehmet Akyüz (Adana Demirspor)

Sarıkartlar: Dk. 57 Hasan Kılıç, Dk. 90+4 Muhammed Şengezer (Adana Demirspor),Dk. 87 Sadi Karaduman, Dk. 90+2 Akın Alkan, Dk. 90+4 Soner Örnek (Hatayspor)