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Adalet Bakanlığı personel alımı şartları neler, başvuru ne zaman başlıyor? Adalet Bakanlığı personel alımı 2022 başvuru formu ile başvuru nasıl yapılır?

Adalet Bakanlığı 12 bin personel alımı yapacak! Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı!

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru detayları araştırılıyor. Adalet Bakanı Bozdağ, sosyal medyada yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığına 12 bin 823 personel alımı yapılacağını açıkladı. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman başlıyor, başvuru nasıl yapılır? İşte Adalet Bakanlığı personel alımı 2022 detayları...

28.02.2022 - 23:59 | Güncelleme: SOSYAL GÜVENLİK

  • Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Adalet Bakanlığı'na çeşitli kadrolarda toplam 12 bin 823 personelin alınacağını kamuoyu ile paylaştı. Personel alımına ilişkin başvuru tarihi ise belli oldu. İşte Adalet Bakanlığı personel alımına dair detaylar...

    ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bakanlığa alınacak 12 bin 823 personelin sınav başvurularının 1 Mart'ta başlayacağını duyurdu

  • HANGİ BRANŞLARDA ALIM YAPILACAK?

    Paylaşımda yer verilen tabloya göre, Bakanlık tarafından adliyelere 6 bin 459, ceza infaz kurumlarına 5 bin 563, icra dairelerine 500, merkeze 188, personel eğitim merkezlerine 113 olmak üzere toplam 12 bin 823 personel alımı yapılacak.

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