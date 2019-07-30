30 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD tarafından Mayıs ayında kara listeye alınan Çin'in teknoloji şirketi Huawei, bu yılın ilk 6 aylık dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre Çinli şirket, bu yılın ilk yarısında toplam gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artırdı.
Huawei, bu yılın ilk 6 aylık döneminde 401.3 milyar yuan, diğer bir ifadeyle 58.3 milyar dolarlık gelir elde ettiğini duyurdu. Şirket, yılın ilk yarısında net kâr marjının ise yüzde 8.7 olarak gerçekleştiğini açıkladı.
6 AYDA 118 MİLYON TELEFON SATTI
ABD ulusal güvenlik tehditleri gerekçesiyle Huawei ve 70’ye yakın şirketini 16 Mayıs 2019 tarihinde kara listeye almış; yaptırımlar kapsamında Çinli şirkete ait telekomünikasyon ekipmanlarının ülkedeki kullanımını yasaklamıştı.
Dolayısıyla Huawei'nin 6 aylık bilançosuna, ABD'nin bu kararının doğrudan yansıdığı 1.5 aylık bir sürenin olduğunu ve asıl etkinin 90 günlük geçici vize süresinin dolacağı yılın ikinci yarısında gözleneceğini de belirtmekte fayda var.
Açıklanan verilere göre Huawei’nin Honor markası dahil bu yılın ilk yarısındaki toplam akıllı telefon satışları da yüzde 24 artışla 118 milyona ulaştı. Hatırlanacağı üzere Huawei geçen yıl, Apple'ı geride bırakarak, Samsung'dan sonra dünyanın en fazla akıllı telefon satan üreticisi olmuştu.
'ZORLUKLARIN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ'
Şirketin açıkladığı finansal sonuçları değerlendiren Huawei'nin Başkanı Liang Hua, operasyonların sorunsuz ve sağlam bir şekilde devam ettiğini vurgulayarak, “Gelirlerimiz, Mayıs ayına kadar hızlı büyüdü. Bu, ileride zorluk yaşamayacağımız anlamına gelmiyor. Ancak yılın ilk yarısında kurduğumuz temel göz önüne alındığında, (kara) listeye eklendikten sonra bile büyümemizin devam ettiğini görüyoruz” dedi.
Bu yıl Ar-Ge’ye 120 milyar Yuan (yaklaşık 17.5 milyar dolar) yatırım yapacaklarını aktaran Liang Hua, “Yaşadığımız zorlukların üstesinden geleceğiz ve en kötüsü geride kaldıktan sonra Huawei'nin yeni bir büyüme aşamasına gireceğinden eminiz” diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!