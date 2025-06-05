Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.486,56 %0,12
        DOLAR 39,2702 %0,25
        EURO 44,9147 %0,13
        GRAM ALTIN 4.243,74 %-0,08
        FAİZ 43,24 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 45,09 %3,71
        BITCOIN 104.714,00 %0,04
        GBP/TRY 53,3218 %0,27
        EUR/USD 1,1436 %0,17
        BRENT 65,52 %1,02
        ÇEYREK ALTIN 6.938,52 %-0,08
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ABD'nin dış ticaret açığı nisanda yüzde 55,5 geriledi - İş-Yaşam Haberleri

        ABD'nin dış ticaret açığı nisanda yüzde 55,5 geriledi

        ABD'nin dış ticaret açığı, nisanda yüzde 55,5 azalarak 61,6 milyar dolar olurken, Eylül 2023'ten sonraki en düşük seviyeyi gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 16:51 Güncelleme: 05.06.2025 - 16:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD'nin dış ticaret açığı nisanda yüzde 55,5 geriledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD Ticaret Bakanlığı, nisan ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

        Buna göre, ülkenin dış ticaret açığı nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 55,5 azalarak 61,6 milyar dolara düştü.

        Eylül 2023'ten bu yana en düşük seviyesine inen dış ticaret açığına ilişkin piyasa beklentisi, nisanda açığın 67,6 milyar dolar olacağı yönündeydi.

        ABD'nin dış ticaret açığı, mart ayında 138,3 milyar dolarla rekor seviyeye ulaşmıştı.

        Ülkenin ihracatı da nisanda bir önceki aya göre yüzde 3 artışla 289,4 milyar dolara çıkarak rekor tazeledi. İthalat ise aynı dönemde yüzde 16,3 azalışla 351 milyar dolara geriledi.

        ABD bu dönemde Çin'e karşı 19,7 milyar dolar, Avrupa Birliği'ne (AB) karşı 17,9 milyar dolar mal ticareti açığı verdi.

        REKLAM

        Aynı dönemde ABD'nin İrlanda'ya karşı verdiği mal ticaret açığının 19,9 milyar dolar azalarak 9,5 milyar dolara inmesi dikkati çekti.

        Ülkenin açık verdiği diğer ticaret partnerleri arasında, Vietnam (14,5 milyar dolar), Meksika (13,5 milyar dolar), Tayvan (9,7 milyar dolar), Japonya (5,8 milyar dolar), Almanya (5,4 milyar dolar), Hindistan (5,3 milyar dolar), Güney Kore (3,3 milyar dolar), İtalya (3,2 milyar dolar), Kanada (2,6 milyar dolar), Malezya (2,3 milyar dolar), Fransa (1,9 milyar dolar) ve İsrail (900 milyon dolar) yer aldı.

        ABD'nin martta 15,4 milyar dolar mal ticareti açığı verdiği İsviçre'ye ise nisanda 3,5 milyar dolar mal ticareti fazlası verdiği görüldü.

        Ülkenin fazla verdiği diğer ticaret partnerleri ise Hong Kong (6,9 milyar dolar), Hollanda (4,8 milyar dolar), Birleşik Krallık (4,3 milyar dolar), İsviçre (3,5 milyar dolar), Güney ve Orta Amerika (3,3 milyar dolar), Avustralya (1,4 milyar dolar), Singapur (1,4 milyar dolar), Brezilya (1 milyar dolar), Suudi Arabistan (900 milyon dolar) ve Belçika (900 milyon dolar) oldu.

        TRUMP NİSAN BAŞINDA "KARŞILIKLI TARİFELERİ" AÇIKLAMIŞTI

        ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi tehditleri şirketlerin ithalatlarını öne çekmesine neden olmuş, tarifelerden kaçınmak üzere yapılan erken ithalat, mart ayında rekor seviyede dış ticareti açığı vermesine neden olmuştu.

        Trump, 2 Nisan'da diğer ülkelere yönelik yüzde 10 ile 50 arasında değişen "karşılıklı tarifeleri" açıklamıştı.

        Washington yönetimi, 9 Nisan'da ülkelere yönelik ek tarifeleri 90 gün ertelerken Çin'e yönelik tarifeler yürürlüğe girmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        İtalya'dan Jose Mourinho iddiası!
        İtalya'dan Jose Mourinho iddiası!
        Çağla Tuğaltay cinayeti Kayseri yöntemi ile çözülmeye çalışılacak!
        Çağla Tuğaltay cinayeti Kayseri yöntemi ile çözülmeye çalışılacak!
        Çok sayıda hayvana cinsel istismar! Sapık doktora istenen ceza belli oldu!
        Çok sayıda hayvana cinsel istismar! Sapık doktora istenen ceza belli oldu!
        En değerliler listesinde Kenan ve Arda ilk 35'te
        En değerliler listesinde Kenan ve Arda ilk 35'te
        24 saatte 50 bin araç giriş yaptı! İlçede trafik durma noktasına geldi!
        24 saatte 50 bin araç giriş yaptı! İlçede trafik durma noktasına geldi!
        Kulis isteklerini açıkladı
        Kulis isteklerini açıkladı
        İş insanına silahlı saldırı kamerada!
        İş insanına silahlı saldırı kamerada!
        Alvaro Morata yol ayrımında
        Alvaro Morata yol ayrımında
        Peş peşe acı haber! Baba ile kızı yürekleri yaktı!
        Peş peşe acı haber! Baba ile kızı yürekleri yaktı!
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: 'İyi bir deneyim' sözü veriyoruz
        Vodafone Türkiye CEO'su Aksoy: 'İyi bir deneyim' sözü veriyoruz
        Galatasaray'a yeni Mertens!
        Galatasaray'a yeni Mertens!
        "Diğer şehirlerimiz alınmasın" dedi, gündem oldu
        "Diğer şehirlerimiz alınmasın" dedi, gündem oldu
        Tarihi 'Orient Express', 64 yolcusuyla Sirkeci’ye ulaştı
        Tarihi 'Orient Express', 64 yolcusuyla Sirkeci’ye ulaştı
        5 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
        5 belediye başkanı görevden uzaklaştırıldı
        Arkadaşının boğazına şişe saplamıştı... Sır perdesi aralandı!
        Arkadaşının boğazına şişe saplamıştı... Sır perdesi aralandı!
        Ali Nuhoğlu ve Süleyman Atik tahliye oldu
        Ali Nuhoğlu ve Süleyman Atik tahliye oldu
        "Yollarımızı ayırdık"
        "Yollarımızı ayırdık"
        Hava sıcak aşk daha da sıcak
        Hava sıcak aşk daha da sıcak
        Otoyol ücretleri her yıl kademeli olarak artacak
        Otoyol ücretleri her yıl kademeli olarak artacak
        Habertürk Anasayfa