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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ABD'nin büyük bankaları Fed'in stres testini geçti - İş-Yaşam Haberleri

        ABD'nin büyük bankaları Fed'in stres testini geçti

        ABD Merkez Bankası (Fed), stres testine tabi tuttuğu büyük bankaların ciddi bir resesyonu atlatmaya hazır olduklarını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 09:52 Güncelleme: 28.06.2025 - 09:54
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        ABD'li bankalar Fed'in stres testini geçti
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        ABD Merkez Bankası (Fed), Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley ve Wells Fargo'nun aralarında bulunduğu ABD'nin 22 büyük bankasının tabi tutulduğu yıllık stres testinin sonuçlarını açıkladı.

        Bankadan yapılan açıklamada, büyük bankaların ciddi bir resesyonu atlatmak için iyi konumlandıkları, minimum sermaye gerekliliklerinin üzerinde kaldıkları ve hane halkı ile işletmelere kredi vermeye devam edebilecekleri belirtildi.

        Bu yılki stres senaryosunun geçen yılki teste göre daha hafif olduğuna işaret edilen açıklamada, senaryonun ticari gayrimenkul fiyatlarında yüzde 30, konut fiyatlarında ise yüzde 33 düşüşü içeren ciddi bir küresel resesyonu kapsadığı, işsizlik oranının yüzde 10'a ulaştığı ve ekonomik çıktının buna paralel olarak azaldığı aktarıldı.

        Açıklamada, test edilen bankaların tamamının varsayımsal olarak 550 milyar doları aşan toplam kayba rağmen stres senaryosu boyunca minimum gerekliliklerinin üzerinde kaldığı vurgulandı.

        Fed'in Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michelle Bowman, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Büyük bankalar, çeşitli olumsuz senaryolara karşı hala iyi sermayelendirilmiş ve dirençli durumda." ifadesini kullandı.

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