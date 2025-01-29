Finansal takviminde 29 Aralık 2024'te sona eren üç aylık dönemi 2025 mali yılının ilk çeyreği olarak kabul eden kahve zinciri Starbucks, bilançosunu yayınladı.

Buna göre, Starbucks'ın küresel karşılaştırılabilir mağaza satışları söz konusu dönemde yüzde 4 azaldı.

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Şirketin karşılaştırılabilir mağaza satışları, Kuzey Amerika ve ABD ile uluslararası pazarlarda da yüzde 4 geriledi. Starbucks'ın Çin'deki satışları ise yüzde 6 azalış gösterdi.

Starbucks'ın geliri 29 Aralık 2024'te sona eren üç aylık dönemde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla değişim göstermeyerek 9,4 milyar dolar oldu. Şirketin hisse başına karı ise 2023'ün aynı dönemine oranla yüzde 23 azalışla 69 sente indi.

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Şirketin geliri ve karı azalmasına karşın bu dönemde piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

"STARBUCKS'A DÖNÜŞ' ÇABALARIMIZDA OLUMLU TEPKİLER ALDIK"

Starbucks Üst Yöneticisi (CEO) Brian Niccol, finansal sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, "Starbucks'a Dönüş" çabalarının ilk çeyreğinde olmalarına rağmen hızlı hareket ettiklerini ve olumlu tepkiler aldıklarını belirtti.

Niccol, "Bunun, temel sorunlarımızı çözmek, markamıza olan güveni yeniden tesis etmek ve işletmemizi sürdürülebilir, uzun vadeli büyümeye döndürmek için gereken temel strateji değişikliği olduğuna inanıyoruz" ifadesini kullandı.

Şirketin Mali İşler Direktörü (CFO) Rachel Ruggeri de "Starbucks'a Dönüş" stratejisinde henüz başlangıç aşamasında olduklarını ve daha yapılacak çok iş bulunduğunu kaydetti.

Ruggeri, temettüler yoluyla hissedar değerine öncelik vermeye devam edeceklerini ve işi iyileştirirken öngörülebilir bir sermaye getirisi sağlayacaklarını bildirdi.

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ŞİRKET, İSRAİL'E DESTEK VEREN ULUSLARARASI FİRMALARA YÖNELİK BOYKOTTAN OLUMSUZ ETKİLENMİŞTİ

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle protesto ve boykot kampanyalarıyla karşı karşıya kalan şirketlerden biri olan Starbucks'ın finansal sonuçları, son dört çeyrekte negatif etkilenmişti.

Kahve zinciri, 2023'ün ekim-aralık döneminde, kısmen Orta Doğu'daki mağazalardaki satışların olumsuz etkisiyle yıllık satış tahminini aşağıya çekmişti.

Şirketin geliri, geçen yıl ocak-mart döneminde yüzde 2 azılırken, küresel satışları yüzde 4 azalışla 2020 sonundan bu yana ilk düşüşünü kaydetmişti.

Starbucks, küresel satışlarının geçen yıl nisan-haziran döneminde yüzde 3, temmuz-eylül döneminde yüzde 7 gerilediğini bildirmişti.