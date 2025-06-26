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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ABD ile İspanya arasında gerilim: Trump'tan 'ticaret' resti geldi - İş-Yaşam Haberleri

        ABD-İspanya arasında gerilim: Trump'tan 'ticaret' resti geldi, İspanya AB Komisyonu'nu adres gösterdi

        NATO'nun üye ülkelere savunma harcamalarını Gayrisafi Yurt İçi Hasılalarının (GSYİH) yüzde 5'ine çıkarmalarını taahhüt ettirmesine rağmen İspanya'nın yüzde 2,1'de kalacağını açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump ile İspanya hükümeti arasında sert tartışmalara neden oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 10:45 Güncelleme: 26.06.2025 - 10:45
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        Trump'tan İspanya'ya 'ticaret' resti
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        NATO Zirvesi sonrasında düzenlediği basın toplantısında, İspanya'nın diğer NATO ülkelerinden farklı olarak savunma harcamalarında GSYİH'sinin yüzde 2,1'inde kalacağını açıklamasını "korkunç" diye yorumlayan Trump, İspanya ile gümrük vergileriyle ilgili yeni bir ticaret anlaşması yaparak "iki katını ödetme" tehdidinde bulunması ikili ilişkilerde tartışma konusu oldu.

        Trump'ın bu sözleriyle ilgili görüşü sorulan İspanya Ekonomi, Ticaret ve Şirketler Bakanı Carlos Cuerpo, İspanya'nın ticaret ilişkilerini Avrupa Birliği (AB) Komisyonu aracılığıyla yürüttüğünü, o yüzden ABD'nin direkt İspanya'yı değil AB Komisyonunu muhatap alması gerektiğini söyledi.

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        Cuerpo, "İspanya, NATO çerçevesinde, taahhütlerini yerine getirecek güvenilir ve istikrarlı bir ortaktır. Ayrıca ülkemiz ticarette ABD ile transatlantik ilişkilerde zaten uzun süreli ve derin temeli olan bir ortak olmaya devam etmektedir. Bu korumak istediğimiz bir hazine. Bu nedenle, sadece İspanya adına değil, tüm üye devletler adına müzakere etmekten sorumlu olan AB Komisyonu çerçevesinde, müzakerelere proaktif bir yaklaşım sergiliyoruz." şeklinde konuştu.

        AB ile ABD arasındaki ticaret müzakerelerinin ABD ile AB Komisyonu arasında yapıldığını ifade eden Cuerpo, bu müzakere çerçevesinin İspanya için çok önemli olduğunun altını çizdi.

        ABD Başkanı Trump, Lahey'deki NATO Zirvesinin ardından düzenlediği basın toplantısında İspanya ile ilgili gelen sorulara şu cevabı vermişti:

        "İspanya'yı seviyorum, harika bir yer ve harika insanlar, ancak İspanya, tüm üye ülkeler arasında tam ödeme yapmayı reddeden tek ülke. Yüzde 2'de kalmak istiyorlar. Bence bu berbat. Bu yüzden telafi edeceğiz. İspanya ile bir ticaret anlaşması müzakere ediyoruz ve onlara iki katını ödeteceğiz, ciddiyim. İspanya'yı bunu yapmaya zorlayacağız. Biliyorsunuz, ekonomide çok iyi gidiyorlar ve kötü bir şey olursa bu ekonomi bir anda yok olabilir."

        * Haberin görseli Reuters'tan servis edilmiştir.

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