ABD Hazine Bakanlığı, bölgesel finansal yetkililer ile Türkiye'de görüştü

ABD'nin Terör Finansmanıyla Mücadeleden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Vekili Anna Morris'in liderliğindeki ABD Hazine Bakanlığı heyeti Türk, Iraklı ve Suriyeli hükümet yetkilileri ve finans kurumlarıyla Ankara ve İstanbul'da temasta bulunmak üzere 20 Temmuz'da Türkiye'ye geldi.

Haberturk.com'un haberine göre heyetin Trump yönetiminin ABD'nin Suriye'ye uyguladığı yaptırımları kaldırma kararına dikkat çekecek ve Trump yönetiminin İran'a azami baskı kampanyasına uyum sağlanmasını teşvik edecek.

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Açıklamada ayrıca "ABD Hazine Bakanlığı, finans sektörünün para aklama ve terör finansmanıyla mücadele kabiliyetini arttırmak için yeni Suriye yönetimine yardım etmeye hazırdır" ifadeleri kullanıldı.

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