ABD'den dört ödül ile döndü

Düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve cam elyafı gibi camın tüm temel alanlarıyla soda ve krom bileşiklerini kapsayan iş kollarında faaliyet gösteren Şişecam Topluluğu, 2018 yılı Faaliyet Raporu ile “Vision Awards” yarışmasından ödüllerle döndü.

Şişecam’ın 2018 yılı Faaliyet Raporu, Amerikan İletişim Profesyonelleri Birliği (League of American Communications Professionals-LACP) tarafından bu yıl 18’incisi gerçekleştirilen “Vision Awards” yarışması kapsamında toplam dört ödülün sahibi oldu.

Şişecam Topluluğu 2018 yılı Faaliyet Raporu ile “Holdingler” kategorisinde “Gümüş Ödül”e layık görülürken, iletişim dilinde yaratıcılık ve yöntem açısından “Teknik Başarı Ödülü” (Technical Achievement Award) almaya hak kazanan topluluk ayrıca, EMEA Bölgesi (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) için yapılan değerlendirme sonucunda “En İyi 50” listesine, Türkiye içinde ise “En İyi 10” listesine girdi.

ABD'de halkla ilişkiler ve kurumsal iletişim sektörleri temsilcileri tarafından 2001 yılında kurulan LACP, iletişim profesyonelleri açısından ülkenin önde gelen birliklerinden biri olarak faaliyet gösteriyor.

İletişim sektörüne yönelik çalışmalar yürüten LACP, ayrıca iletişim ve faaliyet raporu gibi alanlarda Fortune 500 şirketleri başta olmak üzere tüm dünyadan katılım sağlanan çeşitli ödül platformlarını hayata geçiriyor.