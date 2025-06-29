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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim ABD'de yapılan uluslararası bilim olimpiyatlarında 3 Türk öğrenci dereceye girdi - Teknoloji Haberleri

        ABD'de yapılan uluslararası bilim olimpiyatlarında 3 Türk öğrenci dereceye girdi

        ABD'de ortaokul ve lise öğrencileri seviyesinde yapılan "Küresel Usta Beyinler Olimpiyatları"nda (Global MasterMinds Olympiad) ülkede yaşayan 3 Türk öğrenci matematik, araştırma, bilim ve inovasyon dallarında dereceye girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 12:43 Güncelleme: 29.06.2025 - 12:43
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        Bilim olimpiyatlarında 3 Türk öğrenci dereceye girdi
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        New Jersey Teknoloji Enstitüsü'nde gerçekleştirilen ödül töreni sonrası 3 Türk öğrenci AA’ya konuştu.

        Connecticut eyaleti North Haven'dan yarışmaya katılan lise 1. sınıf öğrencisi Selim Yavuz, uluslararası düzeyde 700'den fazla öğrencinin katıldığı olimpiyatlarda hem matematik hem de “Ekran bağımlılığın çocukların sağlığı üzerine etkisi” konulu çalışması ile araştırma alanlarında iki ayrı birincilik ödülü kazandı.

        Yavuz, 6 ay boyunca yarışmaya hazırlandığını belirterek, “Bugün yoğun ve azimli çalışmalarımın karşılığını aldım, çok mutluyum.” dedi ve duygularını dile getirdi.

        Aynı eyalette yaşayan Batuhan Alp Karaalp de posta kutularında biriken mikrop ve bakterilerin yayılmasını önlemek için güneş enerjisiyle çalışan UV ışınlı dezenfekte buluşuyla olimpiyatlarda inovasyon alanında ikinci seçildi.

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        15 yaşındaki Karaalp, dereceye girdiği için çok mutlu olduğunu belirterek, “Bu projeyi daha da geliştirip, ileride iş bile kurmayı düşünüyorum.” diye konuştu.

        Connecticut’tan olimpiyatlara katılan lise son sınıf öğrencisi Hamit Akça da bilim dalında geliştirdiği yaylı ve paraşütlü roket çalışmasıyla üçüncülüğe layık görüldü.

        Akça, 6 ay boyunca yaptığı araştırma ve ev yapımı prototip roketler üzerindeki denemeler sonucu roket sistemlerinde geri dönüşüm ve tasarruf sağlama amaçlı yaylı roket paraşüt fırlatma yöntemi geliştirdiğini söyledi.

        Mevcut roket sistemlerinde karbondioksit ve patlama sistemi kullanıldığına dikkati çeken Akça, “Bu sistemde her fırlatış için ayrı harcama gerekiyor, benim geliştirdiğim yaylı sistemde roketi geri dönüşümlü kullanıp para tasarruf edilebiliyor” dedi.

        Öğrencileri yarışmaya hazırlayan Southern Connecticut Üniversitesi'nde akademisyen Prof. Dr. Olcay Yavuz da kazanılan ödüllerin diğer gençlere "ilham olmasını" dileyerek, “Buradaki Türk gençlerinde 'Ben yapamam' diye bir çekingenlik var, ama bugün ödül alan gençler, burada dili, kültürü en güzel şekilde öğrenip ülkemizi bayrağımızı her yerde temsil edebileceklerini gösterdiler.” şeklinde konuştu.

        "Küresel Usta Beyinler Olimpiyatı" internet sitesinde, "Yenilik Yoluyla Eğitimde Devrim Yaratmak" sloganıyla düzenlenen yarışmaların, her öğrencinin potansiyelini açığa çıkarmayı; uygulamalı öğrenme ve problem çözme becerilerini geliştirerek öğrenciler arasında bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik kavramlarının kapsamlı şekilde anlaşılmasını sağlamayı amaçladığı belirtiliyor.

        Uluslararası yüzlerce öğrenci kodlama, araştırma, inovasyon, yeşil sürdürülebilirlik, matematik ve girişimcilik alanlarında yarışıyor.

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