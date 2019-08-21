ABD Adalet Bakanlığının aralarında Google'ın sahibi olan Alphabet, Amazon, Apple ve Facebook'un da bulunduğu dev teknoloji şirketlerine rekabet soruşturması açmaya hazırlandığı.

ABD Adalet Bakanlığı, soruşturma kapsamında büyük teknoloji şirketlerinin pazar güçlerini kullanarak rekabeti etkileyip etkilemediğini araştıracak.The Wall Street Journal'da yer alan habere göre, New York Başsavcısı Letitia James, yaptığı açıklamada başsavcıların büyük teknoloji şirketlerinin sahip olduğu veri konusunda endişeli olduğu ve kullanıcı mahremiyetini tehlikeye atan rekabete aykırı eylemlerinden dolayı büyük teknoloji şirketlerini sorumlu tutacağını belirtti.

ABD Adalet Bakanlığı, temmuzda büyük teknoloji firmaları hakkında "araştırma, sosyal medya ve online perakende satış" gibi konularda rekabete aykırı uygulamaları sebebiyle soruşturma açılacağını belirtmişti.