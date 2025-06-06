ABD'de tarım dışı istihdam mayısta beklentileri aştı

ABD Çalışma Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı.

Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam mayısta 139 bin kişi arttı.

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Piyasa beklentilerini geride bırakan tarım dışı istihdamın 126 bin kişi artacağı öngörülüyordu.

Bu dönemde istihdam, sağlık hizmetleri, eğlence ve konaklama ile sosyal yardımda artmaya, federal hükümette ise azalmaya devam etti.

Tarım dışı istihdama ilişkin mart ve nisan ayı verilerinde aşağı yönlü revizyona gidildi. Tarım dışı istihdamda kaydedilen artış mart ayı için 185 binden 120 bine ve nisan ayı için 177 binden 147 bine düşürüldü.

İşsizlik oranı beklentilere paralel

ABD'de işsizlik oranı, mayısta değişmeyerek yüzde 4,2 oldu. İşsizlik oranı beklentilere paralel gerçekleşti.

Ülkedeki işsiz sayısı, geçen ay 71 bin kişi artarak 7 milyon 237 bine yükseldi. İş gücüne katılma oranı ise yüzde 62,6'dan 62,4'e geriledi.

Ortalama saatlik kazanç beklenenden fazla arttı

Haftalık ortalama çalışma saati mayısta art arda üçüncü ayda 34,3 oldu.

ABD Merkez Bankasının dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç bu dönemde yüzde 0,4 artarak 36,24 dolara çıktı.

Piyasa beklentisi, ortalama saatlik kazancın geçen ay yüzde 0,3 arttığı yönündeydi. Ortalama saatlik kazanç nisanda yüzde 0,2 artmıştı.