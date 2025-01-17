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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ABD'de konut sigortası maliyetleri artıyor - İş-Yaşam Haberleri

        ABD'de konut sigortası maliyetleri artıyor

        ABD Hazine Bakanlığı, iklimle ilgili olayların maliyetlerinin giderek artan zorluklar yaratmasının, konut sigortası maliyetlerini de artırdığını ve sigortaya erişimi azalttığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 07:22 Güncelleme: 17.01.2025 - 07:22
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        ABD'de konut sigortası maliyetleri artıyor
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        Bakanlığa bağlı Federal Sigorta Ofisinin yayımladığı raporda, 2018'den 2022'ye kadar toplanmış 246 milyondan fazla ev sahibi sigortası poliçesi analiz edildi.

        Raporda, iklimle ilgili olayların maliyetlerinin giderek artan zorluklar yaratmasının, konut sigortası maliyetlerini de artırdığı belirtilerek, ev sahibi sigortası maliyetlerinin, bölgelere ve posta kodlarına göre önemli farklılıklar göstermekle birlikte ülke genelinde hızla arttığı vurgulandı.

        Poliçe başına ortalama ev sahibi sigortası primlerinin 2018-2022 döneminde enflasyon oranından yüzde 8,7 daha hızlı arttığına dikkati çekilen raporda, bazı tüketicilerin ulusal ortalamadan çok daha büyük prim artışlarıyla karşı karşıya kaldığı kaydedildi.

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        Raporda, önemli hava olaylarından etkilenen ev sahiplerinin, başka yerdekilere göre çok daha fazla ödeme yaptığına işaret edildi.

        Poliçe yenilenmeme oranlarının, iklimle ilgili tehlikelerden beklenen kayıpların en çok olduğu bölgelerde daha yüksek olduğu vurgulanan raporda, tüketicilerin sigortaya erişiminin azaldığı bildirildi.

        Raporda, iklim değişikliğinin sigorta şirketlerinin faaliyetlerini de daha maliyetli hale getirdiği ifade edildi.

        ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, konuya ilişkin değerlendirmesinde, bu analizin, Los Angeles bölgesindeki orman yangınlarının yol açtığı yıkıcı trajedi, can kaybı ve yıkımın yaşandığı bir döneme denk geldiğine işaret etti.

        Felaketin ekonomik maliyetinin tam olarak netlik kazanmadığını belirten Yellen, "İklimle ilgili diğer olaylar da Amerikalılar için uygun fiyatlı sigorta teminatı bulma konusunda zorluklara yol açıyor. Bu rapor, tüketiciler ve sigortacılar için artan sigorta maliyetlerinin yanı sıra Amerikan ailelerinin uzun vadeli refahını tehdit eden sigortanın bulunamaması gibi endişe verici eğilimleri tespit ediyor." ifadelerini kullandı.

        LOS ANGELES YANGININDA SİGORTA ŞİRKETLERİNİN İHMALLERİ TARTIŞILMIŞTI

        ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kenti ve çevresindeki yangınlar binlerce yapıyı kül ederken, sigorta sektöründeki derinleşen krizi gözler önüne sermişti.

        Eyaletteki birçok ev ve iş yerine sigorta hizmeti sağlayan şirketlerin yüksek miktarda poliçe iptali ve ihmalleri de yangınlar sonrasında kamuoyunda tartışma konusu olmuştu.

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