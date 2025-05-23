ABD'de bir dönem sona eriyor: Artık basılmayacak

Amerikan medyasına açıklama yapan Hazine Bakanlığı yetkilileri, ABD Darphanesi'ne bu ay son kez 1 sent siparişi verildiğini ve bu madeni paranın üretiminin sonlandırılacağını teyit etti.

Malzeme maliyeti düşünülerek alındığı bildirilen kararla, Hazine'nin yıllık yaklaşık 56 milyon dolar tasarruf edeceği belirtildi.

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Darphane yetkilileri, bu madeni paranın üretim maliyetinin değerinden yüksek olduğunu, 1 sentin üretimi için 3,7 cent harcandığını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, şubatta Hazine Bakanlığı yetkililerine, 1 cent üretimini durdurma talimatı verdiğini açıklamıştı.

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