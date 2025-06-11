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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ABD bütçesi mayısta açık verdi - İş-Yaşam Haberleri

        ABD bütçesi mayısta 316 milyar dolar açık verdi

        ABD federal hükümetinin bütçe açığı, mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9 azalışla 316 milyar dolar oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 22:32 Güncelleme: 11.06.2025 - 22:32
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        ABD bütçesi mayısta açık verdi
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        ABD Hazine Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı.

        Buna göre, 1 Ekim 2024'te başlayan ve 30 Eylül 2025'te sona erecek olan 2025 mali yılının sekizinci ayında federal hükümetin bütçe açığı 316 milyar dolar olarak hesaplandı.

        Federal hükümet, geçen yıl mayısta 347 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti. Böylece bütçe açığı mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9 düştü.

        Bu dönemde bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi 314,3 milyar dolarlık açık vermesi yönündeydi.

        Hükümetin gelirleri mayısta yüzde 15 artarak 371 milyar dolara çıkarken, harcamaları yüzde 2 artışla 687 milyar dolara yükseldi.

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        ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife politikası doğrultusunda mayıs ayında gümrük vergisi gelirinin geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 270 artışla 23 milyar dolara çıkması dikkati çekti.

        Ülkede 2025 mali yılının sekizinci ayı olan mayıs itibarıyla toplam bütçe açığı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14 artarak 1 trilyon 365 milyar dolara ulaştı.

        Söz konusu açık, geçen yılın aynı döneminde 1 trilyon 202 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

        Mali yılın ilk sekiz ayında gelirler geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6 artarak 3 trilyon 482 milyar dolara çıkarken, harcamalar yüzde 8 artışla 4 trilyon 846 milyar dolara yükseldi.

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