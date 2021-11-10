EIA'nın "Kasım 2021 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda, bu yıl için Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 71,59 dolar olacağı tahmin edildi. Bu rakam ekim ayı raporunda 71,38 dolardı.
Raporda, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatının bu yıl için 69,02 dolar olacağı öngörüldü. WTI'nın varil fiyatı ortalaması için ekim ayında 68,48 dolar tahmininde bulunulmuştu.
Küresel petrol tüketiminin, üretimin gerisinde kalacağı öngörüsü 2022 yılına ilişkin fiyat tahminini etkileyen başlıca faktörler arasında yer aldı.
EIA, gelecek yıl için Brent türü ham petrolün varil fiyatı tahminini 71,91 dolarda sabit tutarken, WTI'nın ortalama varil fiyatının 68,28 dolar olacağını öngördü. Ekim raporunda WTI'da varil fiyatı ortalaması 68,24 olarak kayıtlara geçmişti.
EIA, bu yıl OPEC'in günlük ham petrol üretiminin geçen yıla göre 740 bin varil artarak yaklaşık 26,34 milyon varile, 2022'de ise üretimin 28,37 milyon varile ulaşacağını tahmin ediyor.
ABD'NİN HAM PETROL ÜRETİMİNDE YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ
Rapora göre, ABD'de günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl yaklaşık 11 milyon 130 bin varil olması bekleniyor. Geçen ay bu miktar, yaklaşık 11 milyon 2 bin varil olarak kayıtlara geçmişti.
Üretimin 2022'de ise 11 milyon 900 bin varil seviyesinde gerçekleşeceği öngörülüyor. Bu rakam geçen ayki raporda 11 milyon 730 bin varil olarak tahmin edilmişti.
Küresel petrol tüketiminin bu yıl, geçen yıla göre yaklaşık 5 milyon varil artışla günlük ortalama 97 milyon 530 bin varil, 2022'de ise 100 milyon 880 bin varil olması bekleniyor.
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