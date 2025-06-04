ABD Başkanı Trump'tan çelik ve alüminyum kararnamesi

Kararnamede, ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatının ülkenin ulusal güvenliğini tehdit edecek miktar ve koşullarda olduğu ifade edildi.

AA'nın haberine göre; çelik ve alüminyuma yönelik yüzde 25 tarife getirildiği anımsatılan kararnamede, bu oranın bazı iyileşmeler getirse de sektörün üretim kapasitelerini sürdürülebilir düzeyde kullanmasını sağlamadığı öne sürüldü.

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Kararnamede, bu nedenle çelik ve alüminyum ürünleri ile türevleri için gümrük vergisinin yüzde 25'ten yüzde 50'ye yükseltildiği belirtilerek, tarifelerin 4 Haziran'da yerel saatle 00.01'de yürürlüğe gireceği aktarıldı.

İngiltere ile geçen ay imzalanan ticaret anlaşması kapsamında bu ülkeye istisna getirildiği ve çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergilerinin yüzde 25 düzeyinde kalacağı ifade edile kararnamede, bu durumun 9 Temmuz'dan sonra gözden geçirileceği kaydedildi.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.