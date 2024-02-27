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        Haberler Dünya ABD 1972'den bu yana Ay'a iniş yapan ilk uzay aracı "Odysseus" yan yattı, görevi yarıda kesilecek

        ABD 1972'den bu yana Ay'a iniş yapan ilk uzay aracı "Odysseus" yan yattı, görevi yarıda kesilecek

        ABD'nin 1972'den bu yana Ay'a iniş yapan ilk uzay aracı "Odysseus"un yan yatmasının ardından görevinin yarıda kesileceği bildirildi. 7 ila 10 gün arasında Ay'da görev yapması beklenen Odysseus'un görevinin 5. günde sona ermesi bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2024 - 10:54 Güncelleme: 27.02.2024 - 10:55
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          ABD'li özel şirket Intuitive Machines'in "IM-1" misyonu kapsamında Ay'a iniş için geliştirdiği "Odysseus" adlı uzay aracı, 15 Şubat'ta SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılmıştı.

        • 2

          ABD'nin 1972'den bu yana ilk kez Ay'a gönderdiği uzay aracı Odysseus'un iniş yaptığı Ay'da yan yattığı bildirilmişti.

        • 3

          7-10 GÜN ARASI ÇALIŞMA YAPACAKTI

          Bu sebeple Odysseus'un görevinin kısa kesileceği bildirildi. Odysseus'un Ay'da 7 ila 10 gün arası çalışma yapacağı düşünülüyordu.

        • 4

          Yetkililer, görevin erken sona ereceğini bildirirken, Odysseus'un arızalanmasında insan hatalarının olduğu belirtildi.

        • 5

          The Guardian'da yer alan habere göre, bir Intuitive Machines yetkilisi, zaman ve para kazanmak için lazer sistemlerinin fırlatmadan önce test edilmediğini ifade etti.

        • 6

          1972'DEN BU YANA AY'A İLK İNİŞ

          Uzay aracı, 23 Şubat'ta TSİ 02.23'te Ay'a iniş yaparak 1972'deki "Apollo 17" misyonundan bu yana Ay'ın yüzeyine yumuşak iniş yapan ABD'ye ait ilk özel uzay aracı olarak tarihe geçmişti.

        • 7

          4,3 metre yüksekliğindeki altı ayaklı karbon fiber ve titanyum iniş aracı, NASA'nın Artemis Misyonu kapsamında kullanmayı planladığı 6 farklı deney için de yük taşıyordu.

        • 8

          NASA, birkaç yıl içinde Ay'a insan gönderme planları kapsamında Ay teslimatlarını ticarileştirme çabalarının bir parçası olarak, Odysseus'u inşa etmesi ve uçurması için Intuitive Machines şirketine 118 milyon dolar ödemişti.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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