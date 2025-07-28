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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama AB'den Temu'ya yasa dışı ürünle mücadele konusunda suçlama - Teknoloji Haberleri

        AB'den Temu'ya yasa dışı ürünle mücadele konusunda suçlama

        Avrupa Birliği (AB), Çinli e-ticaret şirketi Temu'yu yasa dışı ürünlerle yeterince mücadele etmemekle suçladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 15:21 Güncelleme: 28.07.2025 - 15:21
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        AB Komisyonu, Çin merkezli PDD Holdings'in işlettiği ve indirimli ürünler satan Temu'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında platformun Dijital Hizmetler Yasasını (DSA) ihlal ettiği yönünde ön bulgular elde edildiğini açıkladı.

        Açıklamada, Temu'nun AB kuralları kapsamında yasa dışı ürünlerin yayılmasıyla ilgili riskleri değerlendirme yükümlülüğünü ihlal ettiğinin tespit edildiğine işaret edildi.

        "RİSK DEĞERLENDİRMESİ HATALI"

        "Kanıtlar, AB'deki tüketicilerin platformda yasa dışı ürünlerle karşılaşma riskinin yüksek olduğunu göstermiştir" denilen açıklamada, Temu'nun Ekim 2024 tarihli risk değerlendirmesinin de hatalı olduğu belirtildi.

        Açıklamada, Temu'nun yasa dışı ürünlerin yayılmasına karşı yeterince önlem almadığı ifade edildi.

        Öte yandan, AB Komisyonunun ön bulgularının teyit edilmesi halinde firmaya yönelik para cezası kesilmesi ve kurallara uyum emri gönderilmesi söz konusu olacak.

        AB'nin teknoloji kuralları kapsamında Avrupa'da faaliyet gösteren büyük şirketler ve dijital platformların katı kurallara uyması gerekiyor. AB, kural ihlalinde bulunan dijital platformlara yüksek seviyelerde para cezaları uygulayabiliyor.

        İhlallerin tekrarı durumunda söz konusu dijital platformların AB'deki faaliyetine son verilebiliyor.

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