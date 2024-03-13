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        Haberler Ekonomi Alışveriş A101'e elektrikli moped ve karavan geliyor! Bu hafta 14 Mart 2024 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu indirimleri - Alışveriş Haberleri

        A101 aktüel ürünler kataloğu çıktı! 14 Mart 2024 A101'de bu hafta indirimli neler var?

        A101 aktüel 14 Mart 2024 kataloğu resmi internet sitesi üzerinden paylaşıldı. Her hafta olduğu gibi bu hafta perşembe günü de pek çok farklı ürün satışa çıkıyor. 14 Mart 202 A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta elektrikli moped ve 4.0 çekme karavan dikkat çekti. İşte A101 14 Mart aktüel ürünler kataloğu indirimli ürünler tam liste ve fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2024 - 15:23 Güncelleme: 13.03.2024 - 15:23
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        • 1

          Bu haftanın A101 aktüel indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. 14 Mart A101 kataloğunda ev eşyalarından, teknolojik aletlere, dekorasyondan temel ihtiyaç ürünlerine kadar pek çok fırsat yer alıyor. İşte, 14 Mart 2024 Perşembe Aldın Aldın kampanyaları ile A101 aktüel ürünler güncel kataloğu...

          A101 AKTÜEL 14 MART 2024 KATALOĞU

          Erba Karavan 4.00 Çekme Karavan - 239.990 TL

        • 2

          Piranha Akıllı Drone - 769 TL

          Erinöz Morus Salıncak - 3.790 TL

          Gölgelikli Salıncak - 1.299 TL

          Ahşap Kollu Yastıklı Piknik Sandalyesi - 249 TL

          Desenli Plaj / Piknik Sandalyesi Mavi Pembe - 249 TL

          Casati Panel Kapı Boyası 2,5 L - 449 TL

          Casati Tavan Boyası 10 KG - 199 TL

        • 3

          Toshiba 58UA2263DT 58" Ultra HD Android TV - 16.999 TL

          Onvo 50OV6000U 50" Ultra HD Android 13 Smart Led TV - 10.999 TL

          Hi Level HL55FMN243 55" 4K Ultra HD WebOS Smart LED TV - 11.999 TL

          Hometech Alfa 8TX 64 GB 3 GB RAM Tablet - 1.999 TL

          Mipo M25 128 GB 4 GB RAM Cep Telefonu - 3.999 TL

          QCY Ailybuds Lite T29 Bluetooth Kulaklık - 539 TL

        • 4

          SEG CM 910S 9 Kg Silver Çamaşır Makinesi - 10.999 TL

          SEG CX 482 Inox No-Frost Buzdolabı - 16.999 TL

          SEG BM 6001X 6 Programlı Inox Bulaşık Makinesi - 9.999 TL

        • 5

          APEC APM2 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped - 34.990 TL

          Araba İçin Radyatör Antifrizi -37 Derece 3 L - 84,90 TL

        • 6

          Pierre Cardin PC-B30001 Akıllı Baskül - 349,00 TL

          Pierre Cardin PC-A21101 Erkek Bakım Seti - 549,00 TL

          Kiwi KSI 6323 Seramik Tabanlı Buharlı Ütü - 759 TL

          Fantom Carbon DC500 Dik Süpürge - 1.299,00 TL

          Kiwi KVC-4040 Kablosuz Dik Süpürge - 2.799,00 TL

        • 7

          Taç Bella Döküm Tava 26 cm - 349 TL

          Taç Bella Döküm Derin Tencere 24 cm 4 L - 579 TL

          Nero Tava Seti 3'lü - 379 TL

          Bormioli Ayaklı Tatlı Kasesi - 4,95 TL

          Cam Süt Taşırmaz 10 cm - 24,90 TL

          Sızdırmaz Saklama Kabı 3'lü Set - 69,90 TL

          360 Derece Dönebilen Organizer 23 cm - 79,90 TL

        • 8

          Sona TV Ünitesi - 1.999 TL

          Fulya 4 Kapak 2 Çekmece Gardırop - 5.299 TL

          Petek Dekoratif Kitaplık - 1.499 TL

          Selen Çok Amaçlı Mutfak Banyo Dolabı - 1.799 TL

          Sinvo Ayakkabılık - 199 TL

        • 9

          Sinbo Ahşap Üç Katlı Raf 31x31x79 cm - 199 TL

          Çamaşır Selesi 35 L - 99 TL

          Deterjan Kutusu 6,2 L - 49,90 TL

          Ütü Masası 38x120 cm - 429 TL

          4+1 Basamaklı Merdiven - 579 TL

          3 Fonksiyonlu Krom Batarya Ucu - 49,90 TL

        • 10

          Jwin SDP-90 88 Tuşlu Piyano - 7.990 TL

          Jwin JDD-2023 Dijital Davul Seti - 7.990 TL

          Jwin CMK-1237 37 Tuşlu Elektronik Org - 399 TL

          Oyuncak Dondurmacı/Fırıncı Seti - 499 TL

          Ayaklı Ahşap Langırt Oyunu - 529 TL

          Oyuncak Robot Süpürge - 449 TL

          Oyuncak 4x4 Araçlar - 99,90 TL

        • 11

          Orta Boy PP Valiz - 669 TL

          PP Makyaj Çantası - 329 TL

          Sıcak Su Torbası 2 L - 29,90 TL

          Dijital Baskılı Kadife Kaymaz Taban Saçaklı Halı 6m2 Hermes - 999 TL

          Fitilli Klozet Takımı 2 Parça - 249 TL

          Lila Çift Kişilik Fitted Lastikli Çarşaf 160x200+30 cm - 129 TL

        • 12

          Fairy Platinum Bulaşık Makinesi Kapsülü 90'lı - 495 TL

          Ariel Toz Deterjan 9 Kg - 369 TL

          Orkid Günlük Hijyenik Ped 40'lı - 42,50 TL

          Pantene Şampuan Aqualight - 49,90 TL

        • 13

          Pınar Sürülebilir Beyaz Peynir 2x180 Gr - 79 TL

          Bahçıvan Yarım Yağlı Süzme Beyaz Peynir 1 Kg - 135 TL

          Lezita Bi’Lezzetli Piliç Büfe Salam 1000 Gr - 49,90 TL

          Burcu Cam Enginar Konservesi 540 Gr - 69,90 TL

        • 14

          New Well Serum Fondöten Çeşitleri 20 Ml - 39,90 TL

          Lure Dudak Nemlendiricisi 15 Ml - 28,50 TL

          Porçöz Yağ Çözücü 2000 Ml - 49,75 TL

          Neutrogena Krem Hydro Boost - 69,90 TL

          New Well Sıvı Allık Çeşitleri 10 Ml - 39,90 TL

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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