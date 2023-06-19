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A101'de Kurban Bayramı fırsatları! 22 Haziran Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunda katlanabilir elektrikli bisiklet ve kıyma makinesi geliyor!

A101'e katlanabilir elektrikli bisiklet ve kıyma makinesi geliyor! İşte A101 22 Haziran aktüel kataloğu

A101 aktüel ürünler kataloğunda Kurban Bayramı'na özel ürünler satışa çıkıyor. Her hafta birbirinden farklı ürünleri satışa çıkaran A101'de bu hafta Karaman Koç ve Büyükbaş hissesi yer alıyor. 22 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğunda satışa sunulacak olan katlanabilir elektrikli bisiklet, bıçak bileyici ve kıyma makinesi dikkat çekti. İşte 22 Haziran 2023 Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu...

Giriş: 19.06.2023 - 12:04 | Güncelleme: ABONE OL
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  • A101 aktüel ürünler kataloğu ucuz yolla alışveriş yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Karaman Koç ve Büyükbaş Hisse satışı yapan A101'e katlanabilir elektrikli bisiklet, bıçak bileyici ve kıyma makinesi geliyor. 22 Haziran Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunda yer alan televizyondan telefona, mikrodalga fırından dik süpürgeye ve akülü arabadan bıçak çeşitlerine varana kadar onlarca ürün satışa çıkıyor. İşte 22 Haziran Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğu tam fiyat listesi...

    22 HAZİRAN A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU TAM FİYAT LİSTESİ

    Karaman Koç 6.590,00 TL

    Büyükbaş 1/7 Hisse 8.590,00 TL

  • Ultra HD Led TV 16.499,00 TL

    Cep Telefonu 4.999,00 TL

    Full HD Smart TV 6.399,00 TL

  • 6 Programlı Bulaşık Makinesi 5.799,00 TL

    3 Çekmeceli Dondurucu 2.599,00 TL

    7 Filtreli Su Arıtma Cihazı 1.999,00 TL

  • Mikrodalga Fırın 1.999,00 TL

    Dik Süpürge 729,00 TL

    El Blender Seti 499,00 TL

  • Kıyma ve Salça Makinesi 799,00 TL

    Elektrikli Bıçak Bileme Makinesi 199,00 TL

    Düdüklü Tencere Seti 529,95 TL

  • Altın Fileli Porselen Fincan Takımı 12 Parça 229,95 TL

    Cam Motivasyon Matarası 24,95 TL

    Vakumlu Saklama Kabı 29,95 TL

  • Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 11.990,00 TL

    Hobi Boyası 199,95 TL

    Darbeli Matkap 349,00 TL

  • Torba Yaylı Yatak 2.990,00 TL

    Yaylı Yatak 1.890,00 TL

    Çift Kişilik Baza&Başlık Seti 4.250,00 TL

  • Termos 30 L 299,95 TL

    Emaye Mangal 60'lık 199,95 TL

    İzolasyonlu Piknik Çantası 129,95 TL

  • Safari Çift Kişilk Akülü Araba 5.999,00 TL

    Oyuncak Büyük ATV 349,00 TL

    Oyuncak 3 Katlı Oyun Evi 299,00 TL

  •  Kadife Kaymaz Salon Halısı 479,00 TL

    Stor Perde 349,00 TL

    Büyük Boy Valiz 579,00 TL

  • Dolgulu Yumuşak Şeker Çeşitleri 19,90 TL

    Çikolata Çeşitleri 24,90 TL

    Yumuşak Şeker 38,50 TL

  • Madlen Çikolata 48,50 TL

    Bütün Fındıklı Çikolata 65,00 TL

    Sütlü Çikolata Çeşitleri 59,90 TL

  • İthal Pilavlık Pirinç 149,90 TL

    Pilavlık Bulgur 85,00 TL

    Buğday Unu 28,50 TL

  • Tam Yağlı Beyaz Peynir Çeşitleri 59,90 TL

    Yarım  Yağlı Tost Peyniri 119,00 TL

    Kakaolu Fındık Kreması 84,90 TL

  • Çocuk Bezi Çeşitleri 129,00 TL

    Toz Deterjan Çeşitleri 159,90 TL

    Yüzey Temizleyici 34,00 TL

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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