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        Haberler Ekonomi Alışveriş A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var? 29 Şubat 2024 Bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğu indirimli liste yayında - Alışveriş Haberleri

        A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 29 Şubat 2024 A101 aktüel ürünler kataloğu dopdolu!

        A101 aktüel ürünler kataloğu indirimli listesiyle dikkat çekiyor. Aldın Aldın sloganıyla yayına çıkan A101 aktüel ürünler kataloğu, indirimli ürünleri ve aktüel ürünleri takip eden vatandaşlarca inceleniyor. Yeni haftanın en çok dikkat çeken ürünleri arasında Flat Tiny House, Bluetooth Kulaklık/ Powerbank, buzdolabı yer alıyor. Bu hafta A101'de neler var? İşte Aldın Aldın sloganıyla ev ekonomisine katkı sağlayacak indirimli ürünler listesi ve 29 Şubat 2024 A101 aktüel kataloğu!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2024 - 16:17 Güncelleme: 26.02.2024 - 16:17
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        • 1

          A101 aktüel ürünler kataloğu belli oldu. 29 Şubat Perşembe A101 aktüel ürünler kataloğunun ilk sayfasında Tiny house dikkat çekiyor. Haftanın indirimli ürünler kataloğunda masa takımı, tencere tava çeşitleri, yorgan, valiz çeşitleri, ramazana özel ürünler ve mutfak gereçleri yer alıyor. İşte fırsatlarla dolu A101 aktüel ürünler indirim listesi

        • 2

          A101 29 ŞUBAT PERŞEMBE AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

          Escamp 6500 Flat Tiny House 399,900,00 TL

          GoSmart TWS 15 Bluetooth Kulaklık/ Powerbank: 239 TL

          Regal Büro Tipi Buzdolabı: 4.999 TL

        • 3

          Philips 55” UHD Smart LED Tv: 21.999 TL

          Onvo 65” Ultra HD WEBOS 2.0 LED Tv: 16.999 TL

          Toshiba 55” Ultra HD Android TV: 14.999 TL

          Piranha Bluetooth Speaker: 249 TL

        • 4

          Kiwi Tost Makinesi 1.399 TL
          Aprilla Erkek Bakım Seti 439 TL

        • 5

          Sinbo Saç Kurutma Makinesi 399 TL
          Aprilla Tıraş Makinesi 239 TL

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        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan
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