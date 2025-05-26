5G teknolojisini Türkiye'ye taşıyor

Telekomünikasyon dünyasının öncü markalarından vivo, 5G teknolojisindeki global başarısını Türkiye’ye taşımaya hazırlanıyor. vivo Türkiye Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Tahtacı, şirketin 5G ve 6G alanındaki yenilikçi çalışmalarını ve Türkiye pazarına yönelik planlarını paylaştı. 5G’nin kullanıcı deneyimini yeniden şekillendiren bir teknoloji olduğunu vurgulayan Tahtacı, vivo’nun Türkiye’deki kullanıcılara yüksek hızlı ve kesintisiz bir bağlantı sunmayı amaçladığını belirtti.

5G’DE TÜRKİYE’YE ÖZEL ÇÖZÜMLER

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vivo’nun 5G yolculuğu, 2016’da kurulan Pekin İletişim Araştırma Enstitüsü ile ivme kazandı. Şubat 2025 itibarıyla 6 binden fazla 5G ve 6G patent başvurusuyla dikkat çeken marka, AR-GE ekibinin %75’ini bu alana yönlendirerek inovasyonda öncü bir rol üstleniyor. Tahtacı, “Dünya genelinde 500 milyondan fazla kullanıcıya ulaşan ürünlerimizle, 5G teknolojisini günlük yaşamın bir parçası haline getiriyoruz. Hem donanım hem de yazılımda yaptığımız yatırımlarla, kullanıcı deneyimini daha hızlı ve sorunsuz hale getiriyoruz” şeklinde konuştu.

REKLAM Türkiye’de 5G altyapısına hazırlık kapsamında Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom ile uyumluluk testleri yapan vivo, cihazlarının operatör ağlarında en iyi performansı sunmasını hedefliyor. Tahtacı, “Kullanıcılarımıza kesintisiz bir 5G deneyimi sağlamak için operatörlerle stratejik iş birlikleri ve ortak kampanyalar geliştiriyoruz” diye ekledi. KULLANICI ODAKLI 5G TEKNOLOJİLERİ vivo, 5G teknolojisini cihazlarına tam entegre ederek kullanıcı memnuniyetini en üst düzeye çıkarmayı amaçlıyor. Mobil oyunlar ve yoğun multimedya kullanımı gibi senaryolarda ortaya çıkabilecek ısınma sorunlarına karşı süper iletken sıvı soğutma sistemi gibi yenilikçi çözümler sunan marka, 5G’yi geniş kitleler için erişilebilir kılmayı hedefliyor. Tahtacı, “Kullanıcıların 5G ile karşılaşabileceği tüm ihtiyaçları öngörüyor, yeni nesil cihazlarımızı bu doğrultuda tasarlıyoruz,” açıklamasında bulundu. 6G İLE GELECEĞE YATIRIM vivo, 5G’nin ötesine geçerek 6G teknolojisi üzerinde de yoğun çalışmalar yürütüyor. vivo İletişim Araştırma Enstitüsü’nden İletişim Teknolojileri Standartları Uzmanı Rakesh Tamrakar, “6G, dijital ve fiziksel dünyaları birleştirerek kesintisiz bir iletişim ağı sunacak. Akıllı cihazlar, bu ağın sinir uçları gibi çalışacak,” dedi. 2020’de 6G üzerine iki kapsamlı rapor yayımlayan vivo, daha yüksek veri hızı, kararlı bağlantı, sinyal çoğaltma ve hücresiz ağ yapıları gibi alanlarda araştırmalarını sürdürüyor. Tamrakar, “Yapay zekâ destekli iletişim ve yeni nesil algılama teknolojileriyle, 6G’nin yaşam biçimlerini dönüştüreceğine inanıyoruz,” diye ekledi.