Küçülme sinyalleri veren Almanya'da, Maliye Bakanı Olaf Scholz olası bir kriz durumunda ekonomik teşvik için ilk kez rakam verdi ve 50 milyar euro büyüklüğünde mali genişleme sözü verdi.

Almanya'nın bu anlamda harekete geçmesinin kısa vadede beklenmemesine karşın Scholz, iç ve dış sinyallerin Merkel'in dengeli bütçe politikası üzerinde baskısını artırdığını belirterek ikinci çeyrekte daralan ülke ekonomisi ve ABD ile artan ticaret gerilimine dikkat çekti.

Scholz, "son krizin bize maliyeti, hesaplamalarıma göre 50 milyar euro" diyerek, söz konusu harcama rakamını, 10 yıl önceki finans krizi sorasında alınan ekstra harcama kararından bahsederken telaffuz etti.

Pazar günü Berlin'de soruları yanıtlayan Scholz, "Bu tutarı toplayabiliriz," derken "En büyük sorun, Çin ve ABD arasındaki ticaret savaşından kaynaklananlar da dahil olmak üzere, belirsizlik" şeklinde konuştu.

Sık sık Alman otomobil endüstrisini hedef alan Trump, Avrupa Birliği'ndeki durumun Çin'e kıyasla küçük olmakla birlikte daha kötü olduğunu söylemiş ve AB'ye ek vergi tehdidini rafa kaldırmadığını belirtmişti.

'MANEVRA ALANI VAR'

2. çeyrekte yüzde 0.1 küçülen Alman ekonomisi, verilere bakılırsa 6 yıl aradan sonra resesyona girme riskiyle karşı karşıya.

Şansölye Merkel, geçen hafta konuşmasına ekonominin zor bir döneme girmekte olduğunu söylemiş ve duruma göre hükümetin reaksiyon vereceğini vurgulamıştı. Merkel, mali teşviğe hemen ihtiyaç duyulmasa da daha proaktif bir stratejiye kapıyı aralamıştı.

İş dünyasının önde gelenleri ve Merkel'in koalisyondaki ortağı SDP, hükümetin sıfır açık politikasını terk etmesi ve mali gevşeme çağrısı yapıyor. Merkel'in selefi konumundaki, Hristiyan Demokrat Annegret Kramp-Karrenbauer ise buna karşın söz konusu politikaya sahip çıkacaklarını açıkladı ancak parti içinde liderlik bir diğer aday olarak mevcut Maliye Bakanı Scholz gösteriliyor ve bu durumda projeksiyonlar değişebilir.

Bloomberg'in Der Spiegel'e atfen bildirdiğine göre Merkel hükümeti, resesyona sürüklenme durumunda dengeli bütçe patikasından çıkarak borçlanmayı genişletebilir zira Scholz, Almanya'nın borcunun milli gelire oranının yüzde 60'ın altına gerilediğini belirtmiş ve kriz durumunda mali açıdan manevra alanı olduğunu söylemişti.