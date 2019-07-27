Mercedes-Benz Türk’ün, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile birlikte kadınlara sosyal ve ekonomik hayatta fırsat eşitliği tanınması hedefiyle başlattığı "Her Kızımız Bir Yıldız" projesi, 15'inci yılına girdi.

15 yıl önce 17 ilde 200 kız öğrenciyi destekleyerek başlayan proje kapsamında, 2019 yılında 60 ilde 200’ü üniversite öğrencisi olmak üzere her yıl bin 200 'Yıldız Kız' burs alarak eğitimine devam ediyor.

Proje kapsamında, eğitimini başarıyla tamamlayan kızlara Mercedes-Benz Türk bünyesinde istihdam olanakları sunuluyor. Öyle ki, Mercedes-Benz Türk üretim tesislerinde çalışan kadınların yüzde 20’si “Her Kızımız Bir Yıldız” bursiyerlerinden oluşuyor.

Proje kapsamında burs verilerek eğitim desteklenen kız öğrencilerden bir grup, geleneksel bir etkinlik olan yaz buluşması için bu yıl da bir hafta boyunca İstanbul’da ağırlandı. Davet edilen öğrencilerin, İstanbul’da bulundukları sürede İstanbul’un tarihi ve kültürel zenginlikleri ile tanıştı, çeşitli müzeleri ziyaret etti, Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası’na giderek üretim süreçlerini yakından görme, kendileri gibi eskiden bursiyer olan ve bugün fabrikada görev yapan çalışanlar ile tanışma imkanı yakaladığı kaydedildi.

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel ve bugüne kadar proje kapsamında eğitimlere katılan, okul çağında burs alarak bugün iş hayatına katılmış olan Yıldız Kızlar konuşma yaptılar.

'KADINLARIN GÜÇLENDİRİLMESİ EKONOMİK BÜYÜMEYİ HIZLANDIRIYOR'

Dünyanın gündeminde olan en önemli konulardan birinin toplumsal cinsiyet eşitliği olduğunu söyleyen Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, "Bu bağlamda kadınlara sosyal ve ekonomik açıdan fırsat eşitliği sağlanması çok önemli. Kadınlar ve kız çocuklarının güçlendirilmesi çarpan etkisi yaratıyor, ekonomik büyümeyi ve her alanda gelişmeyi hızlandırıyor. Buradan yola çıkarak biz de üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye çalışıyoruz. Her Kızımız Bir Yıldız projemiz, toplumda kadının güçlenmesi adına başladığımız ve gurur duyduğumuz bir proje" dedi.

Sülün, geçtiğimiz yıl Her Kızımız Bir Yıldız projesi için yaptıkları etki analizi sonuçlarını paylaşarak, "Analiz sonuçlarında gördük ki projemiz bursiyerlerimizin hayatlarında önemli bir destek. Kızlarımızın birçoğu bursumuzu okul ihtiyaçlarında kullanırken bir kısmı sosyal etkinlikler için de bursumuzdan faydalanıyor. Bu da onların kendilerine güvenlerinin artmasında önemli rol oynuyor. Bu analiz ile kızlarımızın ihtiyaçlarını derinlemesine öğrendik ve hem kişisel gelişimlerine hem de istihdam edilebilirliklerine katkıda bulunmak amacıyla proje faaliyetlerimize yeni çalışmalar ekledik. Üniversite sınavına hazırlık paketi, İngilizce dil eğitimi, kodlama programı bunlardan sadece bazıları" diye konuştu.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel ise yaptığı konuşmada, "Toplumsal cinsiyet eşitliğini temel alan projelerin ülkemiz ve parlak bir gelecek için çok kıymetli. Bu proje ile sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden olan toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve herkes için nitelikli eğitim hedeflerinin yanı sıra eşitsizliğin azaltılması hedefine de destek sağlıyoruz" ifadesini kullandı.

YENİ FAALİYETLER EKLENDİ

Her Kızımız Bir Yıldız projesi için Mercedes-Benz Türk’ün yaptırdığı etki analizi sonucunda bursiyerlerin ihtiyaçları tespit edilerek, bursiyerlerin hem kişisel gelişimlerine hem de istihdam edilebilirliklerine katkıda bulunmak amacıyla proje faaliyetlerine yeni çalışmalar dâhil edildi.

Bu kapsamda, bugüne kadar 30 şehirde 650’den fazla “Yıldız Kız”a kişisel gelişim eğitimleri verilen projeye kodlama programından İngilizce eğitimine bir dizi yenilik eklendi.

Ayrıca, "Yıldız Kızların" üniversiteyi kazanma oranlarını artırmak için sınava girecek öğrencilere ihtiyaçları doğrultusunda soru setleri hazırlamak üzere “Bir Bilene Sor” girişimi ile iş birliği yapıldı.