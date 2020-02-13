Reuters

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG),hukuki durumları sona eren 491 adet maden sahasını ihale edilmek üzere aramalara açacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, ilgili sahalar, bugünden itibaren en az 15 gün süre ile Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde ilan edilecek.